Hibrid lesz az eddigi legerősebb Porsche 911

A Porsche LMDh versenyautójából, a tavaly nyáron leleplezett 963-asból származó hibrid komponensek emelik minden elődje fölé a három év múlva érkező Porsche 911 GT2 RS teljesítményét, írja a Motor1.com.

Az alapokat a 911 Turbo S jól ismert 3,8 literes, hathengeres turbómotorja adja, akárcsak a jelenlegi, 2017 óta létező GT2 RS-ben. Ez a (képeinken is látható) modell akár 700 lóerőt és 750 Nm-t ad le, az utódnak tehát ennél szemmel láthatóan többet kell letennie az asztalra.

A nagy különbség persze, hogy közben az alapmotor is sokat fejlődött: a 2017-es 580 lóerő és 700 Nm helyett immár 650 lóerő és 800 Nm áll a vezető rendelkezésére. Ha csak ezzel a többlettel számolnánk, már az is tekintélyes fölényt biztosítana a következő GT2 RS-nek, a villanymotor többleterejével és nyomatékával azonban a mérnökök a józan ész határain túl is emelhetik a sportmodell paramétereit. Ennek előnyeit részben felemészti majd a hibrid komponensekből adódó többlet tömeg, ám úgy tudni, ez nem haladja majd meg az egy mázsát.

A Porsche nem fogyasztás-csökkentőként veti be a hibrid rendszert, amelynek akkumulátora a jelentések szerint a hátsó ülések mögött kap helyet, a villanymotort pedig a sebességváltóba integrálják.

A vadonatúj 911 GT2 RS nem csak a legerősebb, de a leggyorsabb is lesz a 911-es dinasztiák történetében. Hogy ez pontosan mit jelent, arról nincsenek információink. A jelenlegi GT2 RS 2,8 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége pedig eléri a 340 km/órát.