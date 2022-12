Nagyobb áremelés jön a Bubinál 2023-ban: a havi bérlet ára januártól 1000 forint (most 500), az éves bérlet 8500 forint (most 5000), a percdíj 40 forint (most 20) lesz, a díjmentes időszak továbbra is 30 perc marad. A rendszerben a havi és éves bérlet megváltásával egyszerre két kerékpárt lehet használni, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a második kerékpárért percdíjat számol fel a rendszer.

Idén 500 vadonatúj bicikli állt forgalomba, legutóbb október elején 200 vadonatúj kerékpárral nőtt az állomány. Ma már 2060 közbringa áll rendelkezésre. Jelenleg 178 gyűjtőállomáson lehet felvenni és leadni a kerékpárokat, a BKK tervei szerint ez a szám jövőre tovább emelkedhet. Legutóbb a Terézvárosban adtak át négy vadonatúj gyűjtőállomást, valamint a megújult Blaha Lujza téren is két állomás várja a felhasználókat.

A közbringarendszer a tavaly májusi megújulása óta sorra döntötte a rekordokat, idén november közepén pedig átlépte a négymilliós utazásszámot.