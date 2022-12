Mély, ritmikus – így jellemzi a Lamborghini V8-as erőforrásának hangzását két, nemzetközileg is elismert zenei producer, Alex Trecarichi és Mauro Mautone, akik a Spotifyon újabb lejátszási listával rukkoltak elő, melyet ezúttal az Urus Performante üvöltése ihletett.

Az Urus Performante már 2000-es percenkénti fordulatszámon igáslóként dübörög, amit üst- és nagydob szüntelen és egyre erősebb ütögetésével rekonstruáltak. Trecarichi elárulta, hogy a lejátszási lista elkészítéséhez a motor alapfrekvenciáját elemezték, és ebből kiderült, hogy az Urusnál 50 Hz-et mértek, ami megegyezik a dobok tényleges rezgésével.

Összesen 24 hangsávot készítettek a Fourier-függvénytranszformáció ismételt alkalmazásával – amivel a vizsgált jel különböző tulajdonságait lehet módosítani –, valamint mesterséges intelligencia segítségével. Az Urus V8-asát ily módon három szituációban zenésítették meg: alapjáraton, egyenletes sebességű haladás közben, valamint csúcssebességen, beleértve a gyorsításokat, a leváltásokat, a kanyarodást és a fékezést.

Alapjáraton az Urus Performante C hangon „énekel”, ami megegyezik Gabriel Dominguez Un gitano perdido című elektromos salsájával. 4000-es fordulatszámon már G hangon szólal majd, összhangban a Boogie Feverrel, míg 7000-es percenkénti fordulaton D hangról beszélhetünk, ami a White Lies Is my love enough? című számát idézi meg.

Az Urus Performante teljesítményével rá is szolgált erre az érdemre, tekintve, hogy a legendás coloradói Pikes Peaken 10 perc 32 másodperc alatt ért körbe, 17 másodperccel megdöntve a korábbi rekordot. A Lamborghini csúcsteljesítményű SUV-ját idén nyáron mutatták be már-már sátáni, 666 lóerős teljesítménnyel, míg 2300-as fordulaton 850 Nm-es nyomatékot ad le. 3,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig 306 km/óra.

Érdekesség, hogy manapság konkrét motorhangokból is egyre gyakrabban készítenek lejátszási listát, amivel napjaink, nem éppen a hangosságukról ismert villanyautóit is megszólaltathatók.