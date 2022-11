A korábbi 54,3 kWh helyett számottevően nagyobb, 72,8 kWh-os akkumulátorral szereli 2023-tól első villanyautóját a Lexus. A két éve piacra dobott UX 300e hatótávolsága ezzel 315 kilométerről 440 kilométerre nő (és ha lemondunk a 18 colos kerekekről, további 10 kilométert nyerhetünk).

A villanymotor maradt 204 lóerős, 300 Nm-es. Ugyanakkor a vezetési élmény elvileg javult: módosították a kormánymű és a lengéscsillapítók beállításait, valamint extra hegesztési pontokkal tették merevebbé a karosszériát. A zajszintet hatékonyabb hangcsillapítás csökkenti.

Sokkal vonzóbb lett a Lexus villanyautója Sokkal vonzóbb lett a Lexus villanyautója 1 /3 Fotó megosztása: 2 /3 Fotó megosztása: 3 /3 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az alapmodellhez hasonlóan az elektromos verzió is új multimédiás rendszert kap, amely immár érintőképernyőt alkalmaz. Ez 14,3 cm-rel közelebb is került a vezetőhöz. A képernyő mérete is megnőtt, a korábbi 7 helyett 8, illetve a korábbi 10 helyett 12,3 colos (felszereltségi szinttől függően). Megjelenik a fedélzeten a hangvezérelt digitális asszisztens, kibővül a telefonintegrációs szolgáltatás, és mostantól alapfelszerelés a felhőalapú (online) navigációs rendszer.

A korábbi tapipad helyén az ülésfűtés kapcsolóit, illetve tárolórekeszt találunk. A padlókonzolon telefontartó tálca, valamint egy sor USB-csatlakozóaljzat is található. A változások sorát módosított kárpitválaszték, valamint kibővített tudású vezetőtámogató rendszer teszi teljessé.

A megújult UX 300e első példányai jövő májusban érkeznek meg az európai kereskedésekbe.