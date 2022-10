Másfél év után máris finoman modernizálta alsó-középkategóriás szabadidőjárművét a DS. A modell alapvető esztétikai jellemzői nem változnak, megjelent azonban a kínálatban egy új csúcskivitel: az Opéra felszereltségi szint.

A DS 4 és DS 4 Cross változatokon egyaránt elérhető kivitel Nappa bőrüléseket (elöl masszírozós, klimatizált kivitelben), Active Scan adaptív lengéscsillapítást, napfénytetőt, motoros mozgatású, érintésmentes csomagtérajtót, laminált (azaz zaj- és hőszigetelő) oldalablakokat, vezeték nélküli telefontöltőt, valamint alumínium pedálokat és lábtámaszt kínál.

Opcióként kérető az Opéra kivitelhez a továbbfejlesztett DS Drive Assist 2.0 félautonóm funkciócsomag, amely olyan újdonságokat kínál, mint a 70-180 km/óra között működő, automatikus sávváltás, vagy a táblafelismerő funkció által leolvasott sebességkorlátozás betartása – mindkettő csak a vezető jóváhagyásával működik. A kormánykerékbe szenzort építettek be, ami érzi, ha a vezető nem fogja a volánt.

A Performance Line és Performance Line+ kiviteli szintek is változtak: mostantól minden külső embléma fekete ezeket az autókon, ahogy az oldalajtók alsó védőbetétje is. Emellett a DS összevonta és kibővítette az eddigi Bastille és Bastille+ felszereltségi szinteket.

Van egy harmadik újdonság is: a DS 4 E-Tense 225 plug-in hibrid modell a korábbi 55 helyett immár 62 kilométert tud megtenni emissziómentesen. A majdnem 13%-os javulást az elektromos hajtási rendszerek módosított vezérlésével érték el a mérnökök, azaz a hajtáslánc takarékosabban osztja be a rendelkezésére álló energiát. Alternatívaként a típus továbbra is kapható 130 lóerős dízel-, illetve benzinmotorral.