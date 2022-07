Az elmúlt pár évben sok mindenre rájöttünk. Például arra, hogy ha egy munka elvégzéséhez nincs szükségünk másra, mint az agyunkra – azaz nem termelünk, hanem színtisztán szellemi munkát vagy szolgáltatást végzünk –, akkor teljesen felesleges ahhoz bevonulni egy irodába.

Fokozottan igaz ez a megbeszélésekre, amelyeket kényelmesen letudhatunk széles sávú internetes kapcsolat, valamint egy video-/audiokonferenciás szoftver segítségével. Ebben a formában dolgozhatunk otthonról, a kertből, a fürdőszobából, vagy akár az autóból is, hála a mobil adatátviteli technológiák gyors fejlődésének.

Ez utóbbira persze veszélyes és célszerűtlen a mobiltelefonunkat használni, ezért az online jelenlétet egyébként is magas szinten művelő Lynk & Co autógyártó most elsőként integrálta a Microsoft Teams szolgáltatást fedélzeti multimédiás rendszerébe.

A megoldás előnye a biztonságos kezelhetőség, hátránya, hogy csak az audiocsatornát támogatja – ez azonban logikus, ha belegondolunk, mert így menet közben is részt vehetünk az értekezleten, márpedig pont ez az értelme az egésznek.

A cégnek egyébként van annyi humorérzéke, hogy felhívja rá a figyelmet: a lehetőség nem egyenlő a kényszerrel, és ügyfeleik akár el is utasíthatják a meghívást, ha úgy tartja kedvük.