Az autóbérlésre emlékeztető rendszer kidolgozására az a felismerés adta az ötletet, hogy felmérések szerint az autók élettartamuk csupán 4 százalékában, nem tévedés, négy(!) százalékában mozognak, többi idejüket álló helyzetben töltik. Ezen úgy lehet változtatni, hogy ha egy autót többen használnak. Ennek egyik módja a már nálunk is ismert autómegosztó szolgáltatás, egy újabb viszont a Lynk & Co által bevezetni kívánt klubtagsági rendszer.

Bármennyit is fizet ki az ügyfél, az autó nem lesz a tulajdona, ugyanakkor a cég lehetőséget biztosít rá, hogy bárki tovább béreltesse, akár magas áron is, így akár pénzt is kereshet vele.

A Volvo XC40-esére emlékeztet a Lynk & Co 01-es műszerfala. Nem véletlenül, hiszen műszakilag ugyanazokból az építőelemekből építkezik. A műszeregység digitális, a nagy, középső érintőképernyőről minden vezérelhető

A költségek csökkentése mellett az új márkánál arra is gondoltak, hogy a választást is minél egyszerűbbe tegyék. Ezért a Lynk & Co 01-es típusa esetében csupán két hajtásmód és két szín között lehet és kell választani. A hajtásmód lehet hibrid vagy konnektoros hibrid, a szín pedig kék vagy fekete. A felszereltséggel egy pillanatig sem kell foglalkozni, az egyszerűség jegyében minden autó minden kényelmi és biztonsági extrát tartalmaz az automata váltótól és a kétzónás klímától kezdve a nagy érintőképernyős, online navigációs rendszerrel és internetkapcsolattal ellátott fedélzeti szórakoztató-információs rendszeren keresztül a vezetést segítő és támogató rendszerek szinte teljes arzenáljáig.

A kompakt SUV kategóriába sorolható Lynk & Co 01-es alapja a Volvo autómárka CMA jelű, alsó középkategóriás modellek számára kifejlesztett moduláris padlólemeze – ugyanaz, amire a Volvo XC40-es is épül. A két hibrid hajtás is a svédektől érkezik, a belső égésű motor mindkettőben a szintén az XC40-ből ismert másfél literes, háromhengeres, turbófeltöltéses, és takarékos Miller ciklusban is működni képes benzinmotor. A hibrid kivitelben (HEV) a teljesítménye 140 lóerő, és egy 40 kW-os elektromotor társul hozzá, míg a konnektorról tölthető hibridben (PHEV) a teljesítménye 180 LE, és az elektromotor teljesítménye is nagyobb, 60 kW. Utóbbiba 16,7 kWh-s lítiumion akkumulátort is beépítettek, amivel kedvező esetben akár 70 kilométert is maga mögött hagyhat egy feltöltéssel a Lynk & Co 01 konnektoros hibrid változata.

Sem a menetteljesítményekre, sem a fogyasztásra nem lehet panasz. a kisebb teljesítményű hibrid 9 másodperc alatt gyorsul százra, a végsebessége 190 km/h, míg a konnektoros hibrid még fürgébb, már 7,9 másodperc után százzal száguld, a végsebessége pedig 220 km/h. A fogyasztása természetesen az utóbbinak kedvezőbb, WLTP szerint mérve 1,1 l/100 km, míg a hibrid 6,6 liter benzint nyel el ugyanekkora távon.

Mivel mindkét – egyébként kínai gyártású – Lynk & Co 01-es Volvo-alapokon nyugszik ezért a karbantartásukat és szervizelésüket is a svéd gyártó márkaszervizeiben végzik. De egyelőre Magyarországon nem, mert nálunk – Nyugat-Európa országai után – csak a második, vagy a harmadik körben érkeznek meg a Lynk & Co márka autói.