Nagyon, könnyű, nagyon erős, de mást is tud ez a sportkocsi

Egy évvel ezelőtt értesült a világ arról, hogy a hidrogén üzemanyagcellás rendszerek szakértője, a brit Viritech fantasztikus szupersportkocsit fejleszt, hogy így tegye kívánatosabbá a technológiát.

Akkor nem sokan fogadtak volna a projekt megvalósulására, ám most, egy év elteltével bemutatták az Apricale prototípusát, és az autó szebb is, brutálisabb is annál, mint amiben reménykedtünk.

Tengelyenként egy-egy, egyenként 400 kW (544 LE) teljesítményű villanymotor hajtja az autót, így nem hangzik túlzásnak a 320 km/óra feletti végsebesség. A motorok egy a „több száz kilowatt” teljesítményű hidrogén üzemanyagcellából kapják az áramot. Ha mind az ezer-nyolcvannyolc lóerőt mozgósítani szeretnénk, besegít egy 6 kWh kapacitású, nagyteljesítményű akkumulátor is a rendszernek. Az egész úgy működhet, mint a Formula-E versenyautók boost funkciója, vagy a Le Mans-i Hypercar-ok hibrid energiafröccse.

Ez a konfiguráció jól jelzi, hogy a hidrogén az Apricale elsődleges üzemanyaga: 700 bar nyomású, kis tömegű grafén tartályaiban 5,4 kg hidrogént szállít magával, ami a fejlesztők szerint akár 560 kilométer körüli hatótávolságot jelenthet. Ez a tartály kulcsfontosságú az 1000 kg alattinak ígért menetkész tömeg elérése szempontjából: míg az átlagos üzemanyagcellás járművek (FCEV) hasuk alá rögzített, masszív tartályt alkalmaznak, a Viritech mérnökei (illetve a cég specialista partnerei) a szénszálas kompozitból készült vázszerkezetbe integrált, teherviselő elemként helyezték el a tartályt.

Az autóból mindössze 25 darabot építenek, az első példányokat legkorábban két év múlva adják át a vevőknek. Ez nem is baj, addigra várhatóan további hidrogéntöltő állomásokat helyeznek üzembe Európa-szerte. Ennél fontosabb azonban, hogy a Viritech Apricale valójában egy technológiai bemutató jármű, amely segíthet a gyártónak, hogy minél szélesebb körben értékesítse egyébként valóban forradalmian izgalmas (és vélhetően gigantikusan drága) H2-tárolási technológiáját, illetve üzemanyagcella-vezérlő rendszerét – nem feltétlenül kizárólag az autóiparban, hanem a hajózásban, az energiafejlesztésben és számtalan egyéb iparágban érdekelt ügyfeleinek.