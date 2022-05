Május 19-én debütál a Renault új tanulmányautója, amelynek sem a nevét, sem a formátumát nem árulták el. A most közzétett nyúlfarknyi kedvcsináló videóból azonban sok apró részletre következtethetünk.

Ilyen a teljesen átlátszó műszerfal, amelyet Renault felirat díszít, vagy a bőrmentesnek tűnő borítással ellátott, multifunkciós kormánykerék, amely mögött kijelzők sorakoznak egymás után.

Az is kiderült, hogy az autó 70%-ban újrahasznosított anyagból készült, és ennél is nagyobb arányban, 95%-ban újrahasznosítható lesz.

Azt már korábbról tudjuk, hogy az új tanulmányautó hidrogénüzemű lesz, azt azonban nem, hogy ez üzemanyagcellás elektromos technológiát jelent, vagy hidrogénre átállított, belső égésű motort.

A világpremieren egyébként a legendás zeneszerző és billentyűs Jean-Michel Jarre is részt vesz majd, a kedvcsináló film aláfestő zenéje pedig a The Police slágere, az Every breath you take. Hogy ennek a zenei hangsúlynak van-e valamilyen jelentősége, talán a világpremieren kiderül.