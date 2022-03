Hidrogén üzemű motort tervez a Ford

A sportos autókra szakosodott Muscle Cars and Trucks érdekes bejegyzésre talált az észak-amerikai szabadalmi hivatal nyilvános regiszterében: a Ford által benyújtott műszaki leírás egy közvetlen befecskendezéses, hidrogén üzemű turbómotor technológiai megoldásait részletezi.

A lényeg egy újszerű keverékképzési megoldás, amellyel a számítások szerint megelőzhető a keverék korai begyulladása, ami – akárcsak a hagyományos fosszilis üzemanyagokkal működő motoroknál – kopogást, teljesítményveszteséget és az erőforrás károsodását okozhatja. A hidrogén sajátosságai miatt jóval szegényebb keveréktartományban használható belső égésű motorban, mint a benzin: optimális működéséhez fajlagosan nagyságrendekkel több levegőre van szükség.

A vázlat szerint az üzemanyagot (hidrogént) nagy nyomású, közvetlen befecskendezéssel juttatnák az égéstérbe, a levegő viszont nem a szokásos módon, hanem a kipufogógáz visszavezető rendszeren (EGR) keresztül áramolna be a hengerbe. A változó vezérlésű EGR szelep lehetővé teszi, hogy a kellő mennyiségű levegő a kellő időben találkozzon a hidrogénnel.