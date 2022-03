Repülő autót fejleszt a Suzuki

Függőleges fel- és leszállásra képes, elektromos hajtású légi jármű fejlesztésébe kezd a Suzuki, derült ki abból a mai közleményből, amelyben az autógyártó bejelentette, hogy együttműködésre lép a SkyDrive Inc. vállalattal.

A két cég a „repülő autó” tervezése, fejlesztése, gyártása és értékesítése mellett új piacokat is fel kíván térképezni. Elsőként Indiát hódítanák meg repülő szerkezetükkel, de sem arról nem beszéltek, hogy ezt hogyan tervezik megvalósítani, sem a projekt anyagi, sem műszaki vonzatairól nem esett szó.

Ettől részben független hír, hogy a Suzuki a napokban bejelentette, hogy 104,4 milliárd rúpia (462 milliárd Ft) értékű beruházással teszi képessé indiai gyártóegységeit elektromos járművek, illetve járműakkumulátorok gyártására.

A 2018-ban alapított SkyDrive a legnagyobb japán vállalatokkal működik már most is együtt; jelenleg egy kompakt, kétüléses, elektromos repülő jármű fejlesztésén dolgozik. Nem tudni, hogy ebbe a projektbe száll-e be a Suzuki. A SkyDrive nem csak értékesíteni szeretné légi személy- és áruszállító megoldásait, hanem 2025-re repülő taxiszolgálatot kíván beindítani Oszaka városában.

A Suzuki annyira komolyan gondolja a repülő autó fejlesztését, hogy máris negyedik mobilitási üzletágaként emlegeti azt, a személygépkocsik, a motorkerékpárok és a hajómotorok mellett.