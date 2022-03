Három döntést hozott a kormány annak érdekében, hogy elejét vegye az elmúlt napok üzemanyagpánikjának – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely. A következő intézkedéseket sorolta fel:

7,5 tonna feletti gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámű járművek csak kijelölt, nagynyomású (80 liter/perc) töltőpisztolyokkal rendelkező töltőállomásokon tankolhatnak piaci áron. Az üzleti érdekeken alapuló benzinturizmus visszaszorítására irányuló szabályozás alól a mezőgazdasági gépek jelentenek kivételt. 20 forinttal csökkentik az üzemanyag jövedéki adóját. Eljárást indít a rendőrség a rémhírterjesztőkkel, illetve a benzin- és gázolajtárolásra vonatkozó szabályok megsértőivel szemben.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az ezzel ellentétes, hamis híreszteléseket cáfolva megerősítette azt is, hogy semmilyen indíttatásból nem törlik el a 480 forintos hatósági árát, az egyelőre május 15-éig marad érvényben.

Mindezen felül a kormány kamionstopot rendelt el a hosszú hétvégére. A friss intézkedések csütörtök este 10 órától léptek életbe.

Rendhagyó időpontban, csütörtök estére hirdetett sajtótájékoztatót a kormány, miután – ahogy azt a Vezess is megírta – több, főként kisebb és vidéki benzinkút bezárt vagy jelentős mennyiségi korlátot vezetett be ellátási problémákra hivatkozva. A történtek érezhető pánikot keltettek az autósok között, így számtalan töltőállomáshoz hosszú sorok kígyóztak.

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója is részt vett a Kormányinfón, és arról beszélt, hogy a megnövekedett fogyasztás 20%-ban tehető felelőssé a benzinturizmusért, míg 10%-áértt a pánikvásárlás tehető felelőssé. Az elmúlt napokban megháromszorozódott a forgalom, így a kereslet csak a MOL-töltőállomásokon 15 millió literre ugrott.

Elárulta: 127 tartálykocsi és 280 sofőr járja az országot, hogy pótolják az átmeneti üzemanyaghiányt. Jelen helyzetben viszont ez sem elég, ezért döntöttek úgy, hogy a nagy fogyasztókat visszaterelik a nagykereskedelmi telephelyekre. Az olajcég százhalombattai finomítója egy nap alatt 18 millió liter üzemanyagot termel, és további 5 millió litert exportál.

Pánikszerűen tankolnak a magyarok

Előrejelzések szerint csak a március 15-i hosszú hétvégén lehetett számítani komolyabb fennakadásokra, szerdán több töltőállomáson is elfogyott az üzemanyag – a hiány okaként egyértelműen a hatósági árat nevezték meg, a következő napokra pedig magánkutak százainak bezárását prognosztizálták.

Az üzemanyagár maximalizálása okán már a nagykereskedők sem hajlandóak kiszolgálni a kutakat, mivel a literenként közel százforintos veszteséget nem hajlandók tovább vállalni.

A MOL szerint nem kell aggódni

Még szerdán este, az ATV Egyenes beszéd c. műsorában igyekezett csillapítani a kedélyeket Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója. Elmondása szerint a töltőállomásokon kialakuló hiány csak átmeneti, mivel a probléma elsősorban logisztikai eredetű.

A MOL első számú embere arra is kitért, hogy mennyiségi korlátozások így is előfordulhatnak, de a személyautók üzemanyag-ellátása 70, 80, illetve 100 literes korlát mellett is biztosított.

Hatósági szabályozás nélkül az egekben lennének az üzemanyagárak

A Holtankoljak.hu szerint péntektől tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára azoknak a végfelhasználóknak, akik direktben vásárolnak nagykereskedőktől. A benzinkutak továbbra is 480 forintért vásárolhatnak (ha tudnak) benzint és gázolajat.

A benzin ára 46 forinttal emelkedik, a gázolaj ára pedig bruttó 77 forinttal emelkedik. Hatósági ár nélkül előbbi literenkénti átlagára 640, utóbbié pedig 717 forint lenne. Ezzel márciusban a benzin ára 120 forinttal, a gázolaj ára pedig 182 forinttal emelkedett eddig.