A Ford Performance régi motorsportpartnereivel közösen építi azt a Ford Mustang GT3-as versenyautót, amely 5.0 V8-as motorral igyekszik a márka gyári versenyzőinek és globális ügyfélkörének a kedvében járni.

Ha az ötliteres, nyolchengeres motor ismerősen hangzik, az nem véletlen: alapvető konstrukciójában megegyezik azzal az erőforrással, amely a Mustang GT, Bullitt és Mach 1 utcai sportautókban dolgozik. Értelemszerűen átdolgozzák, hogy megfeleljen a hosszú távú autóversenyzés elvárásainak, de a végleges teljesítményadatok még nem állnak rendelkezésre.

A blokkot magát a Ford WRC-programjáért is felelős brit M-Sport fejlesztette, ők is fogják azt gyártani. Az egész projektet pedig az a Multimatic Motorsports koordinálja, akik a Ford GT, valamint a Ford Bronco versenyautó fejlesztésében is közreműködtek.

Az egyedi első és hátsó felfüggesztéssel, differenciálművel egybeépített sebességváltóval, szénszálas karosszériaelemekkel, valamint GT3-homológ aerodinamikai komponensekkel szerelt versenyautót a gyári csapat és a privát versenyzők egyaránt a 2024-es évadra vehetik kézhez.

A vadonatúj Mustang GT3 mellett folytatódik a Mustang GT4 program is, amelyben 2023-ra új autót épít a Ford és a Multimatic.