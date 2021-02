Olvass tovább

Ezt az előző két évben terepversenyeken bevetett Bronco R Race Prototype-pal szerzett tapasztalatok alapján építették fel; újak a lengéscsillapítók, a fékek, a keréktárcsák és az abroncsok. Módosították a tengelyeket, a lengőkarokat, a kormányművet. Az első differenciálmű elektronikus vezérlésű, részlegesen önzáró szerkezet, a hátsó zárható.

Ezen túlmenően moduláris acél lökhárítók, ralilámpák és csörlő került az autóra; az utastérben bukókeret, valamint FIA-homológ Recaro terepverseny-ülések kaptak helyet.

A csomagot piros-fehér-kék fényezés teszi teljessé, matt fekete motorházfedéllel, azon pedig fehér Bronco logóval. Az orr kialakítása az ötven évvel ezelőtti versenyautó előtt tiszteleg.

Akármilyen ütőképes a Bronco 4600, egészen más ligában játszik a Bronco 4400. Nem csak a motorja és a hajtáslánca egyedi, de a teljes karosszériát eldobták, helyette csővázas konstrukciót alkalmaztak, extrém, épített futóművel. Közös pont a kis testvérrel a Recaro versenyülés, de ezzel és az orron látható Bronco felirattal vége is a hasonlóságoknak.

Bronco 4400

Mindkét terep-Ford a február 2-6. között zajló King of the Hammers sivatagi rali keretében mutatkozott be. A projekt végső célja, hogy egyrészt népszerűsítsék a Ford Built Wild offroad-márkáját, másrészt kellően kemény teszt-környezetet biztosítsanak a márka termékfejlesztéseihez.