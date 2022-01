Jön a Porsche legpraktikusabb villanyautója

A Porsche Taycan GTS nem csak az elektromos klán legsportosabb (bár nem a legerősebb) tagjaként hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy a szokásos kettő mellett egy harmadik karosszéria-verzióban is gyártják majd. Ez a Sport Turismo, amely a külön név nélküli szedán és a Cross Turismo közötti, vélt rést hivatott betölteni.

Valóban praktikus a Sport Turismo, hiszen a Cross Turismo jóval nagyobb nyíláson át pakolható csomagtartóját és nagyobb fejterét (elöl +9, hátul +45 mm) kínálja, de a terepsallangok nélkül.

A csomagtartó egyébként akár 446 literes (szedán: 407 liter) is lehet, de alaphelyzetben csak 406 liter: alapáras ugyanis a helyet rabló BOSE audiorendszer. Ha nem kell nagy zene, tágasabb a csomagtartó. Az ülések osztva dönthetők, így akár 1212 literig bővíthető az üreg.

Ha ez kevés volna (amúgy tényleg nem sok), az orr üregében további 84 litert kapunk.

A Sport Turismo tud távvezérléssel parkolni, meg okostelefont szinkronizálni, de a legnagyobb móka az elektrokróm panoráma napfénytető, ami amellett, hogy gombnyomásra bemattítható, részlegesen besötétített („félig behúzott”) üzemmódokat is kínál. Sőt, olyat is tud, hogy a szegmensek egymás után sötétülnek el, mintha tényleg rolót húznánk be.

Idén februártól már kapható az 517 lóerős Taycan GTS, de három héttel később további motorizációkkal bővül a Sport Turismo karosszériaverzió kínálata, méghozzá lefelé és felfelé is. Az alapkivitelű Taycan Sport Turismo 326 lóerős, hátsókerékhajtású modell lesz, de felárért erősebb akkuval és 380 lóerővel is elérhető. A belépő összkerékhajtású verzió a Taycan 4S Sport Turismo: ez alapértelmezésben 435, nagy akkuval 490 lóerős. Ezt követi a GTS, majd jön két összkerékhajtású variáns, a Taycan Turbo Sport Turismo, illetve a Taycan Turbo S Sport Turismo, mindkettő 625 lóerővel.