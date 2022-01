A Chevrolet Equinox viszonylag fiatal modell, nem egészen húsz év alatt mégis másodszor készül kategóriát váltani. Miután 2016-ban a második generációs (nálunk egyébként rövid ideig Opel Antara néven forgalmazott) modellt egy tizenkét centiméterrel rövidebb, azaz egy teljes méretosztállyal kisebb típus váltotta, 2023 őszén pedig ezt a kompakt modellt egy vadonatúj konstrukciójú, tisztán elektromos Equinoxra cserélik.

Az autóról egyelőre nem tett közzé információkat a Chevrolet, mindössze néhány számítógépes grafikán demonstrálták, hogy szemmel láthatóan laposabb és áramvonalasabb karosszériára számíthatunk, az utastérben pedig ugyanaz a vezetői környezet (kormánykerék, digitális és mechanikus kezelőszervek, központi légbeömlők), mint a szintén most bemutatott Chevy Silverado EV tisztán elektromos pickupban.

Ami biztos, hogy flottavásárlóknak külön kivitelt készít majd az Equinoxból a Chevrolet – ez alatt nem elsősorban céges járműparkokat, hanem autókölcsönzőket, taxitársaságokat, fuvarmegosztó szolgáltatókat kell érteni.

Nem csak az Equinox áll át egyébként az elektromos hajtásra, hanem nagy testvére, a Blazer is: a Chevrolet 2019-ben támasztotta fel a patinás típusnevet; annak idején egyébként pont ennek a típusnak az érkezése miatt vették vissza az Equinox méreteit. Az új elektromos Equinox formaterve a jelenlegi Blazer dizájnjának evolúciója, így várhatóan a Blazer maga is nagyon fog hasonlítani az Equinoxra. Mivel mindkét modell a General Motors Ultium elektromos architektúráját hasznosítja, a hajtásláncok, illetve az akkumulátor-kapacitás terén is közel azonosnak ígérkeznek.

A Blazer 2023 tavaszán, fél évvel az Equinox előtt lép piacra.