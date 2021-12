Egy hazai kutatásból kiderül, hogy a megkérdezettek közel fele (46%) csak eseti módon téliesít: akkor foglalkozik a teendőkkel, amikor az első hidegeket jelzik a meteorológusok. Jó hír viszont, hogy 50% már október végén felkészíti a járművét a hideg évszakra – derül ki a MOL feltérképezéséből.

Az autósok közel harmada 30-60 percet tölt a kocsi téli felkészítésével (ez alatt értik az autósok a gumicserét, a téli szélvédőmosó használatát, a jégkaparó és más téli segédeszközök bekészítését a kocsiba). 20 százalékuk még ennyit sem, felük viszont egy óránál is többet. Miközben a magyar autósok 96%-a számára saját bevallásuk szerint fontos a gépjármű felkészítése a télre. 25% hóláncot is tart a csomagtartójában, jégkaparót szinte mindenki, míg hóseprűt és folyékony jégoldót az autósok közel háromnegyede használ.

Az autójukat rendszeresen használók 79%-a télen is ugyanannyit jár kocsival, mint a többi évszakban, igaz, változtatnak vezetési szokásaikon vagy napi rutinjaikon: 40% ebben az időszakban gyakrabban ellenőrzi a folyadékszinteket és 94% téli ablakmosót tölt a tartályba. Az alapkiegészítőkön kívül a páramentesítő kendő és a takaró is gyakori téli extra kellék, ritkábban tartozik bele a téli készletbe az indítókábel, a hólánc, vagy a pótizzó. Az autósok tizenöt százaléka télen ételt és italt is betáraz az autóba arra az esetre, ha az időjárás viszontagságai miatt az úton maradna.