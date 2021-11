Túraautó, sportkocsi, vagy stílusos, mindennapi jármű: mostantól bármelyiket megkaphatja az, aki a Renault-csoport különcének, az Alpine-nak az egy szem autójával, az A110-essel szemez.

A karosszéria természetesen ugyanaz marad, ahogy az 1,8 literes, négyhengeres turbómotor, valamint a hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó is.

Alpine A110 GT

Akit elsősorban az Alpine A110 hangulata fogott meg, és nem akarja mindenáron forszírozni a vezetést, az a külön jelzés nélküli alapmodellben találja meg a számítását. A 252 lóerős motor alacsony, 2000/perc fordulatszámon adja le 320 Nm maximális forgatónyomatékát. Az autó 4,5 mp alatt gyorsul 100 km/órára. Menetkész tömege alig haladja meg az 1,1 tonnát, a 17 colos keréktárcsákra Michelin Pilot Sport 4 abroncsokat szerelnek. Az utasok állítható sportülésekben foglalhatnak helyet.

Az A110S a másik véglet: a legsportosabb közúti Alpine. Motorjának teljesítményét 300 lóerőre emelték, legnagyobb forgatónyomatéka 340 Nm. Így 4,2 másodperc is elég a 0-100 km/óra gyorsuláshoz, a végsebességet 275 km/órában maximálták – ennek eléréséhez nem árt megrendelni a feláras Michelin PS Cup 2 Connect félslick abroncsokat és az extra aerodinamikai csomagot, amely elöl 60, hátul 81 kilóval növeli a leszorítóerőt. Az A110 S egyébként az első A110, amit gyárilag hátsó szárnnyal szerelnek.

A futóművet teljes egészében újrahangolták, keményebbek a kanyarstabilizátorok, módosították a geometriát, 4 mm-rel leültették a futóművet. A fékeket ugyanúgy a Brembo szállítja, de 296 helyett 320 mm átmérőjűek a tárcsák, a Michelin Pilot Sport 4 abroncsokat pedig 17 helyett 18 colos abroncsokra szerelik. A kipufogórendszer sportos hangolású, a sportüléseket a Sabelt szállítja, hozzájuk narancssárga öveket kapunk, de rendelhetők versenyövek is. Opcióként karbon áramvonalidomokkal, illetve narancs/fekete kéttónusú fényezéssel is kérhető.

A harmadik modell az A110 GT, a család főúri kiadása. Motorját és fékeit az A110 S-től örökölte, ezért gyorsulása és végsebessége is megegyezik azzal, futóműve viszont az alapmodellé, csak a keréktárcsák nagyobbak. Ez a legkomfortosabb opció a három közül: üléseit például nemes bőr borítja, hat irányban állíthatók, és kényelmesebbek mindkét másik modellénél. A manőverezést parkolóradarok és tolatókamera könnyíti meg.

Közös újdonság az új 7 colos érintőképernyős, bluetoothos multimédia rendszer, amely támogatja az okostelefon-integrációt, valamint a hangvezérlést is. A rendszer valós idejű frissítésekkel működő navigációs funkciót, továbbá – a két gazdagabb felszereltségi szinthez rendelhető – telemetriai szolgáltatást is nyújt; utóbbi valós időben méri a turbónyomást, a sebességváltó hőmérsékletét, a nyomatékot, a motorteljesítményt, a kormányszöget és a gyorsulás mértékét. Ez a funkció stopperórát is tartalmaz.

Mindhárom A110-verzió három fokozatban állítható üzemmódváltót kap, ezek normál, sport és verseny állásba kapcsolhatók; a menetstabilizáló rendszer teljesen kiiktatható. Izgalmas, bár csak esztétikai újdonság, hogy a rajtautomatika használatakor négy helyett csak három henger fut, hogy érdesebb legyen a motorhang.

A három modellhez számtalan felszereltségi csomagot, illetve egyedi tételt kínál a gyártó. Az alapmodell 59 500 eurónál indul, a sportverzió alapára 71 500 euró.

Mi is kipróbáltuk az Alpine A110-est, az alábbi linkre kattintva elolvashatod tesztünket: