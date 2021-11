Ahogy a frissen bemutatott Porsche 718 Cayman GT4 RS, a belőle kifejlesztett Clubsport versenyautó is a Porsche 911 GT3 Cup hathengeres szívómotorját kapta meg. A 4,0 literes motor a szimpla GT4 Clubsportnál 75 lóerővel többet, 500 lóerőt ad le, ám ez csak egy apró része a fejlesztésnek. A motor pörgősebb is lett, 9000-et forog percenként – ezek az adatok egyébként pontosan megegyeznek az utcai GT4 RS értékeivel, sőt, a 425 Nm forgatónyomaték még alacsonyabb is valamelyest. A váltó hétfokozatú duplakuplungos, a korábbinál rövidebb áttételezéssel; a köridők átlagosan akár 2%-kal javulhatnak a GT4 Clubsporthoz képest.

A nettó 196 ezer euróért versenykészen megvásárolható GT4 RS Clubsport futóművét alaposan áthangolták, emellett minden eleme állítható, a lengéscsillapítótól kezdve a kanyarstabilizátorokon át a rugó-előfeszítésig, a kerékösszetartástól a hasmagasságon át a kerékdőlésig. A fékek 38 centis acéltárcsákkal dolgoznak, hűtésükre speciális kürtőket vágtak az első gépházfedélbe.

Ahogy az utcai modellnél, a Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport esetében is kiemelt figyelmet szenteltek az optimális aerodinamikának. Fontos különbség, hogy a hátsó légterelő kilépő élén 20 mm-es Gurney-peremet találunk, a szárny maga a korábbinál szélesebb tartományban állítható.

A gyár a környezetvédelemre is ügyelt: az ajtók, a hátsó kerékdobok, a motorházfedél és számos egyéb elem lenrost-kompozitból készül.

Az autó behegesztett bukókerettel, hosszában állítható Recaro versenyüléssel, hatpontos biztonsági övvel, tűzoltó berendezéssel és beépített pneumatikus emelővel kerül forgalomba. Opcióként csendes hangtompító, gyorstankoló rendszer és homológ fényszórók is rendelhetők.

Az alábbi videón a Cayman GT4 RS Clubsport utcai testvérének a társaságában csodálható meg.