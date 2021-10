A kínai XPeng nem régi, és nem is nagy autógyártó – hét éve alapították, és évente alig 50 ezer járművet értékesítenek –, viszont rendkívül ambiciózus. A fejükbe is vették, hogy építenek egy repülő autót, ezért létrehozták a HT Aero leányvállalatot. A cég eddig nem sok mindent tett le az asztalra, most viszont szereztek félmilliárd dolláros finanszírozást, így elkezdhetik fejleszteni csúcsmodelljüket. Ennek neve egyelőre nincs, vannak viszont látványtervek.

Teljes értékű autóról beszél a gyár, amelynek a B-oszlopából bújik elő a dupla rotor. Hogy összecsomagolt állapotában hol találtak helyet a két hosszú karnak, valamint a légcsavarok lapátjainak, nem tudjuk, ahogy azt sem, hogy mennyi ideig fog tudni repülni, milyen nehéz lesz, mennyire biztonságos – semmit nem tudunk az autóról.

Meglehetősen nagy kérdőjellel írunk tehát a járműről, elismerve, hogy elektromos sportautónak rendkívül tetszetős, már szárnyak nélkül is. Az XPeng helyében első körben erre fókuszálnák, függőben hagyva a későbbi repülés lehetőségét – elektromos sportautóból ugyanis biztosan jóval többet lehet eladni, mint egy repülő akármicsodán.