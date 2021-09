A frissen bemutatott Lotus Emira V6-osnál 37 százalékkal könnyebb hátsó vázszerkezettel debütált az a platform, amelyre a jövőben elvileg minden Lotus modell épül majd.

Az architektúra minden irányban modulárisan variálható: épülhet rá egy vagy kettő üléssoros modell, módosíthatják a tengelytávot, az akkumulátor méretét, sőt, a villanymotorok számát is. A sematikus rajzokból kiderül, hogy a duplamotoros Lotus is hátsókerék-hajtású lesz. Kérdés ugyanakkor, hogy gondolkodnak-e összkerékhajtású megoldásban – no, nem saját maguk részére, hanem például a Geely-birodalom egyéb márkái számára – külső ügyfelek számára is készülhetnek ugyanis autók a Lotus elektromos padlójára.

Ülések

száma Tengely-

táv Akkumulátor

mérete /

elrendezése Akkumulátor

max. kapacitása Villanymotor

Teljesítmény (db) 2 Legalább

2470 mm 8 modul

ülések mögött,

függőlegesen 66,4 kWh 350 kW (1) 2 Legalább

2651 mm 12 modul

ülések mögött,

függőlegesen 99,6 kWh 650 kW (2) 2+2 Legalább

2651 mm 8 modul

padló alatt,

vízszintesen 66,4 kWh 350 kW (1)

vagy

650 kW (2)

A függőlegesen elrendezett akkucsomagok lehetővé teszik, hogy a vezető mélyen, a tömegközépponthoz (= akkumulátor ok) közel foglaljon helyet – ez meg is magyarázza, miért kellett különösen könnyűre tervezni a platform hátsó szakaszát. A padló alatti akkucsomag ezzel szemben magasabb üléshelyzetet ígér, és túraautók, szedánok vagy szabadidőjárművek építéséhez nyújt ideális alapot.

Egyetlen konkrétum hangzott el idáig: a platformra épülő első Lotus sportkocsi 2026-ban léphet a piacra.

Nyitóképünkön a tisztán elektromos Lotus Evija látható