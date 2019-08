1948-ban alapította a sportautókat gyártó Lotust és a máig használt logó is ekkor született meg. A sárga alapon szereplő zöld bilétában az alapító Anthony Colin Bruce Chapman nevének kezdőbetűi alatt található a Lotus falirat. Ez nem változott sokat az évek folyamán, kivéve, amikor 1986-ban a General Motors rátette kezét a hetheli vállalatra.

Később a Bugatti, majd a maláj Proton szerezte meg céget, akik az embléma eredeti formáját állították vissza. 2017-ben vette meg a Lotus 51%-át a kínai Geely, akik a Volvót is felvásárolták, most az ő kérésükre egyszerűsítettek a logón. Ez annyit tesz, hogy a korábbi betűtípus egyszerűbb lett és eltűntek a fémes részek, így csak a sárga és zöld színek maradtak meg benne.

Az új embléma egyúttal új korszakot is jelöl, hiszen hamarosan a Lotus is kínál majd villanyautót és szabadidő-autót is. Előbbi a 2000 lóerős teljesítményű Evija, melyből csak 130 darabot készítenek az angolok.