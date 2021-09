Egy román rendszámú személygépkocsi vezetője közlekedett 2021. szeptember 10-én, az éjszakai órákban Bátaszéken a Budai utcában, az 56-os főút vonalán. A sofőr eddig ismeretlen okból áttért a bal oldali forgalmi sávba, és nekiütközött a szemből érkező teherautó bal oldalának – írja a Police.hu.

A rendőrség közlése szerint sérülés nem történt a balesetben.

Megszondáztatták a sofőröket, az autó vezetője pozitív eredményt produkált. A 41 éves lajosmizsei férfit ezért további mintavételre előállították, elvették a jogosítványát is. Az egyenruhások megállapították, hogy őt az ország négy rendőrkapitányságán is körözik bűncselekmények elkövetése miatt, ezért a szekszárdi rendőrök őrizetbe is vették.