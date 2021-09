Ha szigorúan vesszük, a Donkervoort D8 GTO Individual Series átverés: nettó 162 900 euróért (57 millió Ft) csak egy nyers autót – ha úgy tetszik, egy előrajzolt sablont – kapunk. Pontosan azért Individual, azaz egyedi azonban a széria, mert a holland manufaktúra az ügyfél bármilyen kívánságát megvalósítja.

A bármi alatt azt értjük, hogy bármit: a vevő határozhatja meg, milyen ülést, kormányt, kárpitozást, fényezést, burkolatanyagokat kér. Azt eddig is eldönthették, hogy inkább közúton vagy versenypályán szeretnék használni az autójukat, és ehhez mérten válogathattak csomagokat, de most extrém mértékben kibővítették a rendelhető opciók listáját. Így mostantól olyan, más autókban egyébként maguktól értetődő tételek is kérhetők, mint a telefontartó, a klímaberendezés vagy a tolatóradar.

Olyan autót viszont ritkán találunk, ahol mi magunk választhatjuk ki a váltókart, a műszeregységet, ahol többféle kormányművet és fékrendszert rendelhetünk az autóhoz (ezek nem mindegyike kap ám rásegítést, illetve blokkolásgátlót). Az ügyfél határozhatja meg a futómű beállításait, sőt, magát a felfüggesztést is, ő választhatja ki az adatrögzítő rendszert, ha versenypályán szeretné használni autóját. A legutóbbi JD70 szériához képest letisztultabb a karosszéria, eltűntek a légbeömlők, szellőzőrések és kürtők – kivéve persze, ha az ügyfél igényt tart rájuk.

Ezeken felül is nyitottak minden ötletre a lelystadi üzemben: ha egy vevő olyan elképzelésekkel kopogtat be hozzájuk, amikre ők nem gondoltak, akkor sem zavarják el.

Mindez persze kevés volna ahhoz, hogy a Donkervoort D8 GTO Individual Series emlékezetes legyen. Ezért a műhely főnökei asztalhoz ültek az ABT tuningcég embereivel, és most először tőlük rendelték meg az autó motorját. Az alap – az öthengeres turbós Audi blokk – maradt, de a fajlagos teljesítményt 167 lóerő/literről 174 lóerő/literre növelték. Ehhez új hűtőrendszert, új befecskendezőket, valamint új vezérlést kapott a motor.

A forgatónyomaték maradt 570 Nm, viszont ezt szélesebb fordulatszám-tartományban (1750- 6350/perc) kapjuk; a teljesítmény 435 lóerőre nőtt. Ennél erősebb autót még nem gyártott a Donkervoort, és fürgébbet sem: a belga Spa-Francorchamps versenypályán 1,4 másodperccel gyorsabban teszi meg a 7 kilométeres kört, mint az említett JD70.