Zsinórban másodjára rendezték meg rendhagyó, a tradicionális júniusitól eltérő időpontban a Le Mans-i 24 órás futamot, viszont a tavalyi évvel ellentétben már nem zárt kapuk mögött rendezték meg: 50 ezer – koronavírus elleni oltással vagy 48 órásnál nem régebbi, negatív PCR-teszttel rendelkező – néző látogathatott ki, ami a megszokott nézőszám egyötöde.

Ha már Forma-1-gyel rendszeresen foglalkozunk a Vezessnél, illő megemlíteni, hogy történelmi pillanatokra került sor a szombat délutáni rajt előtt a királykategória szempontjából. A kétszeres világbajnok Fernando Alonsónak adatott az a megtiszteltetés, hogy elsőként mehetett körbe F1-es autóval a 13,6 kilométeres Circuit de La Sarthe-on. A spanyolnak nem volt ismeretlen terep a pálya, visszatérése előtt kétszer is nyert a Toyotával ezen a pályán, emellett a 2018/2019-es idényben endurance-világbajnok lett.

Emlékezetesen vette kezdetét a Le Mans-i viadal, az eső miatt ugyanis csak a biztonsági autó mögött kezdett el pörögni a visszaszámláló. Közel negyedóra után lengették meg a zöld zászlókat, amit lassú zónák és sárga zászlók tömkelege követett. A gördülőrajt legnagyobb vesztese a 8-as Toyota volt, Sébastien Buemit ugyanis már a második kanyarkombinációban kilökte a legendás versenyen bemutatkozó Glickenhaus 708-as autója.

A Toyota élről induló 7-es egysége így az elején némi egérutat nyert, főleg azok után, hogy egyhamar a rajt utáni kalamajka részesévé vált a japánok legközelebbi üldözőjének számító Alpine, mivel az Indianapolis kijáratánál megforgott Nicholas Lapierre, miközben mintegy tucatnyi autóval mutattak be piruettet vagy kirándultak a sóderágyban.

Az év elején debütáló hiperautó-kategóriában bajba került egységek közül Buemiék és az Alpine felzárkózása meglehetősen gyors volt, míg a Glickenhausok kisebb-nagyobb késéssel tértek vissza a 61 fős mezőny elejébe, vagy legalább annak közelébe. Egészen a negyedik óráig kellett várni az első nagyobb balesetre: a GTE Am-kategória egyik favoritja hullott el – a második helyről vágódott a falba Marcos Gomes a 98-as Aston Martinnal, ami ismét pályára rántotta a biztonsági autókat, mivel nemcsak az összeroncsolódott Vantage AMR-t kellett eltávolítani, hanem a gumifal is helyreállításra szorult.

🟡Safety Car🟡

Huge impact for the #98 @AMR_Official

Marcos Gomes got out off the car and is in the hands of the medical team🙏#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/xsW8ghDGLV — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) August 21, 2021

Az esős kora esti órákban az LMP2-esek között valósággal elszabadult a pokol. Újabb és újabb Safety Car-fázisokat eredményezett a McLaren F1-es csapatának vezérigazgatója, Zak Brown által irányított United Autosports két autójának csattanása, majd csakugyan komoly esélyes került jelentősen hátrébb, amikor a 26-os G-Drive-val Franco Colapinto kiütötte a tisztán női versenyzőkből álló triót felvonultató Richard Mille Racing autóját.

SAFETY CAR. The rain has come back, the race track is very slippery and multiple cars are damaged!#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/6Mdu95SRBp — WEC (@FIAWEC) August 21, 2021

Igazán a fedélzeti kamera képe volt árulkodó arról, mennyire komoly ütést kapott Sophia Flörsch a volánnál, bár a német hölgypilótának meredekebb „élményben” is volt már része mindössze néhány éve íródó pályafutása során. Elég csak a három évvel ezelőtti, makaói bukására gondolni.

Here's what happened onboard the #1 Richard Miles Racing Team...

Nightmare for @SophiaFloersch 😨#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/v5ZVhnHgkg — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) August 21, 2021

Miközben a Toyota tartósan őrizte az első két pozíciót, a harmadik hely sorsát illetően a késő esti órákban állt be átmeneti fordulat: a 36-os Alpine-nal Matthieu Vaxiviére is hibázott, amivel a 708-as Glickenhaus rövid időre a Toyoták mögé zárkózott.

.@Matt_vaxiviere in the #36 @SignatechAlpine has gone off at the first chicane of the Mulsanne straight!

The car has since joined the pits for some fresh tyres but #708 @Glickenhaus has taken 3rd place overall!#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/VHHu6Uatze — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) August 21, 2021

Két hibának köszönhetően számottevően csökkent a Toyoták közötti különbség a hajnali órákra fordulva. Előbb az éjszakai etapot egyébként kiválóan teljesítő Kobajasi Kamui rontott az Indianapolisnál, és épphogy, de el tudta kerülni a fallal való találkozást. Miután a japánt leváltották, a háromszoros túraautó-világbajnok José Maria López ült a volán mögé, akitől csakugyan láthattunk egy kisebb hibát. A bokszkiállások lezongorázódásával stabilizálódott a másfél perc körüli differencia a két GR010 Hybrid között.

Bő hat órával a vége előtt azonban lelassult a Toyota 8-as egysége: vélhetően az üzemanyagadagolással adódtak problémák, de egy újraindítással Buemi orvosolni tudta a problémát, viszont ekkor egy időre körön kívülre is került a Brendon Hartley-val és Nakadzsima Kazukival kiegészülő hármas.

Szokatlan eseménytelenség jellemezte az utolsó órákat, a 2016-os versenyt eldöntő dráma azonban megismétlődött, igaz, „csak” az LMP2-es kategóriában: az utolsó körben állt meg a Team WRT 41-es autója az egész versenyen parádés teljesítményt nyújtó Dzse Dzsefej alatt. Így a kínai mellett Louis Delétraz és Robert Kubica által alkotott egység célba sem ért.

Unbelievable! The LMP2 leader #41 @followWRT stopped on track in the last lap!#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/TW7aBneNbb — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) August 22, 2021

A kezdeti pech után a 8-as egységnek nem igazán sikerült felzárkóznia a testvérautóra, a Toyota kettős győzelmét viszont így sem fenyegette veszély a riválisok által. A japán márka egymás után a negyedik győzelmét zsebelte be Le Mans-ban, viszont először nyert a Mike Conway, Kobajasi Kamui, José Maria López trió. Mögöttük az Alpine és a két Glickenhaus fejezte be a versenyt a harmadik, illetve a negyedik-ötödik helyen.

A Kubica-féle egység elképesztő drámáját követően a Team WRT másik, 31-es autója húzta be a győzelmet az LMP2-ben, Robin Frijnsszel, Ferdinand Habsburggal és Charles Milesivel. A 28-as Jota (Tom Blomqvist, Sean Gelael, Stoffel Vandoorne) és a Panis Racing Orecája (James Allen, Julien Canal, Will Stevens) állhatták még dobogóra, míg az amatőrök, azaz a felállásukban legalább egy úrvezetőt tudók között a 21-es DragonSpeed-Orece bizonyult a legjobbnak. Ennek a triónak volt tagja a korábbi F1-es futamgyőztes Juan Pablo Montoya is.

Valamennyi kihívójával szemben állta a sarat a GTE Pro-kategóriában az AF Corse 51-es rajtszámú Ferrarija, így még ha a különbségen nem is látszódott meg annyira a magabiztosság, James Calado, Côme Ledogar és Alessandro Pier Guidi megnyerte a kategóriát a 63-as Corvette (Nick Catsburg, Antonio Garcia, Jordan Taylor) és a 92-es Porsche (Michael Christensen, Kevin Estre, Neel Jani) előtt.

A GTE Am-géposztályban csakugyan AF Corse- és Ferrari-siker született, amit a 83-as egység szolgáltatott. Nicklas Nielsen, Alessio Rovera és François Perrodo hármasa mögött a TF Sport 33-as Aston Martinját (Felipe Fraga, Ben Keating, Dylan Pereira) és az Iron Lynx 80-as Ferrariját (Matteo Cressoni, Callum Ilott, Rino Mastronardi) intették le.

A hétvégén már a 2022-es WEC-versenynaptárat is bejelentették, ennek alapján a jövő évi, 90. Le Mans-i 24 órást 2021. június 11-12-én rendezik meg.

A 89. Le Mans-i 24 órás végeredménye (első tíz):