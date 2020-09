Több szempontból is különleges volt az idei Le Mans-i 24 órás, még ha ez jórészt a koronavírus-járványnak is „köszönhető”: a 88. kiadást nézők nélkül rendezték meg, ami még soha nem fordult elő, de az is csak harmadjára, hogy nem júniusban rendezték meg az egynapos futamot.

A pole pozícióból a 7-es Toyota rajtolhatott, majd sokáig magabiztosan őrizte a vezetést, a kora hajnali órákban azonban a turbó hibájából mintegy fél órát vesztegelt a bokszban az egység, így a harmadik rajtkockából induló 8-as autó vette át az első helyet, és azt már meg is őrzite a végéig.

Így három korábbi Forma-1-es pilóta nyerte a viadalt, az autót célba hozó Nakadzsima Kazuki és Sébastien Buemi (a Toyotával egyetemben) harmadszor zárt a dobogó legfelső fokán, Brendon Hartley pedig másodjára. A másik TS050-essel Kobajasi Kamui, a háromszoros túraautó-világbajnok José María López és Mike Conway végül a harmadik helyen értek célba.