Egyre közeledik a hosszú távú világbajnokság (WEC) új szabályrendszerének bevezetése, és ezzel együtt érkeznek az LMP1 csúcskategória helyébe lépő Hypercar géposztály képviselői is. Most a Peugeot és negyed évszázados partnere, a Total mutatta be azt az autót, amellyel 2022-ben versenybe száll a francia márka.

A versenyautóról egyelőre nem áll rendelkezésre sok információ. Az bizonyos, hogy a jelenlegi LMP1-eseknél hosszabb (465 helyett 500 cm), szélesebb (190 helyett 200 cm) és nehezebb lesz – utóbbiról nincsenek konkrét adatok, de a változást az indokolja, hogy a Hypercar kategóriához kötelező közúti homologizációs példányokat építenie a gyártóknak, ennek pedig vannak bizonyos minimális biztonsági és felszereltségi feltételei.

Az autó összkerékhajtású lesz, első tengelyén legfeljebb 200 kW (270 LE) teljesítményű villanymotorral. A hibrid hajtáslánc összteljesítménye 500 kW (675 LE) lesz.

Mivel két év utcai autóknál is nagyon hosszú idő, a motorsportban pedig végképp, a fejlesztés értelemszerűen nem ért véget – sőt, épp csak elkezdődött. A Peugeot motorsport részlegének elmondása szerint az aerodinamikai csomagot részben véglegesítették, a hajtásláncnak pedig a paramétereit és alapvető kialakítását fektették le. Innen tehát még rengeteg munka vár a fejlesztőkre.