Három héttel ezelőtt az emlékezetes, kaotikus Magyar Nagydíjjal lezárult a 2021-es Forma-1-es idény első fele. A jövő hétvégén Spa-Francorchamps-ban indul újra a „cirkusz”, ennek apropóján a Vezess F1-es szerzőgárdája – Baka Gábor, Fehér Patrik, Koncz Dávid és Kováts Olivér – átbeszélik az eddigiek és a továbbiak legfontosabb, legérdekesebb kérdéseit, azt, vajon mire számíthatunk a Red Bull és a Mercedes, Max Verstappen és Lewis Hamilton világbajnoki csatájában, ki lehet a „best of the rest”, ki nyerhet még idén futamot, milyen mozgások várhatók a pilótapiacon 2022-re.

Csak röviden, mi volt a 2021-es idény első felének legnagyobb meglepetése, ki volt a sztár, mi vagy ki jelentett csalódást?

Baka Gábor: Bár a téli teszten is voltak erre jelek, számomra mégis meglepetést jelentett, hogy a Red Bull és Max Versatappen valódi bajnoki kihívóvá vált 2021-ben, annyira megszoktam a Mercedes-uralmat, hogy nem tudtam elképzelni, hogy a mostani szabályrendszer utolsó évében elkaphatják őket. Az idény eddig sztárja számomra a mclarenes Lando Norris, csapattársa, Daniel Ricciardo, pontosabban a teljesítménye pedig a csalódások közé tartozik, ahogy Sergio Pereznél is egyenletesebb teljesítményt vártam a Red Bullnál. A versenyigazgatás és -bíráskodás színvonala a korábbiakat is alulmúlta.

Fehér Patrik: Két pozitív meglepetést emelnék ki: a Red Bull felzárkózott a Mercedes szintjére, valamint a Ferrari nagyobb formajavulása. Kissé csalódást jelentett Mick Schumacher teljesítménye. Ismerjük ugyan a “szokásos” teljesítményét, azaz azt, hogy igazán a második évétől kezdve válik gyorssá kategóriától függetlenül, és emellett ráadásul a mezőny leglassabb autójában ül, de azt vártam tőle, hogy sokkal nagyobb lesz a fölénye Nyikita Mazepinnel szemben.

Koncz Dávid: Az a legnagyobb meglepetés, hogy a Mercedesnek egyáltalán van ellenfele. Arra számítottam, Hamilton simán megnyeri a nyolcadikat, kellemes meglepetés, hogy van valódi verseny. Ha valami, talán Perez teljesítménye csalódás – nem hoz többet, mint Gasly vagy Albon, a győzelme is félrevezető lehet. Az idei Red Bull azért sokkal jobb, mint amilyen Gaslynak vagy Albonnak jutott, hiszen Verstappen a bajnokságért tud vele küzdeni. Erre korábban esélye sem volt.

Kováts Olivér: A legnagyobb meglepetést és sztárt számomra egyaránt Lando Norris jelentette, akinek ugyan már tavaly is voltak erős versenyei, idén viszont bebizonyította azt is, hogy nemcsak gyors, de kiegyensúlyozott versenyző. A legnagyobb csalódásra is mclarenes jelöltem van, hiszen amíg a többi csapatváltó – például Carlos Sainz vagy Sebastian Vettel – már egész jól kezd beilleszkedni új környezetébe, ugyanez Daniel Ricciardóról nem mondható el.

Rekordhosszú, 23 futamos idényt terveztek idénre is, de a szezon második fele recseg-ropog, vajon mennyi lesz a vége? Milyen helyszín ugorhat be, kell-e egyáltalán a pótlás?

B.G.: Én már a naptártervezet megjelenésekor sem hittem abban, hogy minden a tervek szerint megy majd, aztán a szezon előtt, majd menet közben is változtak a dolgok. Japán most dőlt ki, Szingapúr időpontja még üres. Az utóbbira tudom esetleg elképzelni Bahrein újabb beugrását, hiszen utána jönne Szaúd-Arábia és Abu-Dzabi, de ha Mexikóban, Brazíliában lesz gond, azok egyszerűen kiesnek. 19-20 fordulót érzek biztosnak.

F.P.: A Forma-1 biztosan meg fog tenni mindent azért, hogy pótolja a kieső helyszíneket. Jelenleg, a Japán Nagydíj búcsúja után 21 futamnál tartunk, és azt gondolom, hogy valahol 20 és 23 között lesz a végső futamszám. Ha több verseny is kiesik, nem gondolom, hogy mindegyiket sikerül majd pótolniuk, de nem tartom azt elképzelhetetlennek, hogy a mezőny ismét visszatérjen Európába (Nürburgring, Silverstone, Mugello) vagy a Közel-Keletre (Bahrein).

K.D.: Csak a jóisten tudja, mennyi lesz a vége, de valószínűleg nem lesz meg a 23, és nem is kellene ennyire erőlködni a pótlásokkal. Lesz, amennyi lesz, legalább a csapatok sem tudják patikamérlegen kiszámolni, mennyit hozhatnak ki a motorokból.

K.O.: A Japán Nagydíj törlésével 21-re csökkent a versenyek száma, de mivel egyes országokban már nemcsak negyedik, hanem az ötödik koronavírusos járványhullámot is emlegetik, szerintem további helyszínek is eleshetnek az év második felében, a Sao Pauló-i kormányzó által rebesgetett telt házas brazil futamra sem vennék mérget. Tekintve, hogy mekkora visszatartó erőt jelent az országonként eltérő karanténkötelezettség, 18-19 futamosra is apadhat az idei szezon. Ami a póthelyszíneket illeti, szkeptikus vagyok, hiszen a WTCR is olyan pályákkal (Most, Pau-Arnos, Szocsi) pótolta a kieső ázsiai turnét, amiket korábban nem tartottunk volna esélyesnek.

Tippeljünk a világbajnokságok végkimenetelére! Vajon Verstappen és/vagy a Red Bull megtöri Hamilton és a Mercedes sorozatát?

B.G.: Öröm lenne a változás, de összességében úgy érzem, még ez az év is Hamiltonéké lesz. A Red Bull hagyományosan erősebb a szezon második felébe, ám az idei évet eleve erősen kezdték, így talán már nincs akkora előrelépési tér számukra, mint máskor, ráadásul szerintem a Mercedes – bármit is állítsanak – az utolsó pillanatig küzd majd. Minden bizonnyal elég régóta és alaposan készülnek 2022-re ahhoz, hogy az idei hajrára is maradjon erőforrás, az előny pedig már most is náluk van.

F.P.: A második félidő kulcskérdése szerintem az lehet, hogy ki mikor áll át teljes erővel 2022-re. Jelenleg azt gondolom, hogy a Red Bull-nak van több veszítenivalója hosszútávon, a szünet előtt futamokból nem jöttek ki igazán jól nekik, ismét ők váltak üldözővé. A balesetek érzékenyen érintették őket és motorjaikat, emiatt hátrányuk még nagyobb lehet az esetleges elkerülhetetlen rajtbüntetéseknek köszönhetően. Ilyen bizonytalan versenynaptár esetén fontos szerepe lehet annak, hogy ki áll éppen aktuálisan a bajnokság élén. Ha mindezek alapján egy nevet kellene mondanom, akkor Hamiltont mondanám, de a Forma-1 összképének inkább Verstappen bajnoki címe tenne jót.

K.D.: Jó volt, hogy eddig szoros volt, de Hamilton most már megcsinálja. Úgy tűnik, a Red Bull kezdeti előnye kifújt, és hiába van már itt évek óta, Verstappen is kicsit rutintalannak tűnik még egy bajnoki küzdelemhez – Hamilton mentálisan erősebbnek tűnik, és azért az autója is sokat javult.

K.O.: Korábban többször is hangsúlyoztam a Vezess Csapatrádióban, hogy korai még a bajnokság kimeneteléről beszélni, ahhoz még elég sok van hátra a szezonból. Ez még most is áll, de abban biztos vagyok, hogy pszichológiailag komoly jelentősége lesz, hogy a nyári szünet utáni első két versenyen hogyan tud teljesíteni Max Verstappen, hiszen neki a Belga Nagydíj is hazai futamnak számít, nemcsak az 1985 után visszatérő holland futam. Ha itt nem tud visszavágni Lewis Hamiltonnak a Red Bull-os, könnyen meglehet, hogy onnan már nehéz lesz megállítani a Mercedes nyolcadik vb-címre törő britjét.

Hátrébb is nagyon kiélezett a verseny. Vajon melyik csapat lesz a „best of the rest”, azaz a harmadik? És a negyedik?

B.G.: Ugyan mindkét csapatnál láttunk már formaingadozást, szerintem a tavalyi katasztrofális szezon után magára talált Ferrari lehet a 3. az év végén. A McLaren autója talán erősebb, a kiemelkedő eredményeik jobbak, ám a gyengén teljesítő Ricciardóval csak félkarú óriás a csapat, míg a maranellóiaknál Charles Leclerc mellett Carlos Sainz is igen szépen szerepel, ami előny lesz a konstruktőriben. Hátrébb nagyon nehéz tippelni, de talán az Aston Martin tűnik a legesélyesebbnek, hiszen a Toro Rosso a McLarenhez hasonlóan inkább csak „egypilótás” csapat, az Alpine pedig – a hungaroringi futamgyőzelem ellenére – összességében kicsit mögöttük jár.

F.P.: A 3-4. helyen az év eleje óta a Ferrari és a McLaren “civakodik”. Míg a wokingiaknál Lando Norris a húzónév idei három dobogójával és stabil pontszerzéseivel, addig a Ferrarinál Charles Leclerc és Carlos Sainz egyformán jól teljesítenek. A maranellóiak többet is kihozhattak volna helyzetükből, és még előrébb lehetnének az apró, vagy olykor nagyobb hibák (Leclerc monacói ütközős pole-ja) nélkül, míg a McLarennél Daniel Ricciardónak kellene nagyon összekapnia magát. Összességében a nagyobb potenciált a McLarenben látom, őket tippelném a harmadik helyre a Ferrari elé.

K.D.: A McLaren megcsinálja, felállhatnak a dobogóra. A negyedik hely valószínűleg a Ferrarié lesz, az Alpine, az AlphaTauri és az Aston Martin között pedig hol ide, hol oda billen majd a mérleg nyelve.

K. O.: A nyár elején még úgy tűnt, hogy idén is lemondhatunk a Ferrariról, de az utóbbi versenyeken ismét jól szerepelt a maranellói gárda. Eddig úgy éreztem, hogy a McLaren a konstruktőri harmadik hely megállíthatatlan esélyese, ám valami azt súgja, a vörösök az őszre szánt motorfejlesztésekkel meg tudják majd nehezíteni a wokingi riválisok dolgát.

A nyári szünet előtti utolsó hétvégén az alpine-os Esteban Ocon belépett a Forma-1-es futamgyőztesek klubjába. A szezon második felében avathatunk újabb első győztest? Egyáltalán, a Red Bull és a Mercedes versenyzőin kívül nyer-e valaki más futamot, ha igen, ki a favorit erre?

B.G.: Új első győztes talán Norris lehet egy zavarosabb versenyen, bár egy Leclerc, egy Alonso, egy Vettel is odaérhet, ha úgy jön ki a lépés. Azt tippelem, hogy a két élcsapat versenyzőin kívül egy futamot nyer majd valaki más.

F.P.: Bármikor jöhet egy ilyen kaotikus futam, mint a hungaroringi, ahol bármi megtörténhet – ezt épp tavaly Monzában is láthattuk Pierre Gasly-val a főszerepben. Önerőből nyilván nem ment volna ez egyiküknek sem, kellett hozzá a csillagok együttállása is. Három helyszínt mondanék, ahol szerintem erre lehet esélyünk: az új pálya, a hollandiai Zandvoort, Monza (már csak a tavalyi események miatt is), és Interlagos, ahol a káoszfutamoknak szinte már hagyománya van. Szeretnék új győztest látni még idén a Forma-1-ben – ha tényleg összejönne egy ilyen futam, véleményem szerint a tűzközelben lehet Lando Norris, Carlos Sainz és esetleg Lance Stroll.

K.D.: Még egy olyan káoszfutam, mint amilyen a Hungaroringen volt, nem valószínű – nem lesz új futamgyőztes, a Mercedes és a Red Bull elosztja egymás között a lapokat.

K.O.: Szerintem Lando Norrisban – még ha némi szerencsével is – benne van egy győzelem, de még a Ferrarinál is kiköthet egy lepattanó, ahogyan majdnem a drámai Brit Nagydíjon is történt. Ne felejtsük el, hogy Carlos Sainznak még nincs győzelme a Forma-1-ben, de simán lehet – az már egy másik kérdés, hogy ő, vagy a dobogó legfelső fokához Silverstone-ban is egészen közel álló Charles Leclerc szállíthatja-e a sikert. Meglepődnék, ha már nem nyerne más, hiszen tavaly is nem egyszer volt rá precedens, idén pedig – a minimális szabályváltozásoknak köszönhetően – még szorosabbá vált a mezőny. Esteban Ocon és az Alpine már megtörte a Mercedes és a Red Bull által diktált hegemóniát, de McLaren- és/vagy Ferrari-pilóta is fog még pezsgőt locsolni a dobogó tetején.

Mit várunk a pilótapiactól, milyen bejelentések jöhetnek, hogyan mozognak a figurák a táblán? Esetleg ki kerül le róla 2021 végére?

B.G.: A Mercedes talán már a jövő héten bejelenti, hogy elbúcsúznak Valtteri Bottastól, hogy 2022-re Geogre Russellt ültessék a helyére. A finnt hírbe hozták az Alfa Romeóval, de szerintem a Williamshez tér vissza, hogy sok-sok mercis tapasztalatával segítse a csapat magára találását. Úgy vélem, Räikkönen az év végén visszavonul, az ő helyére pedig Mick Schumacher léptetheti tovább a Ferrari, a Haasnál pedig egy másik neveltjük mutatkozhat be. A Red Bullnál megtartják Perezt, hogy a Toro Rossót a mostanra igen jó Pierre Gasly vigye át az új korszakba, talán utána cserélnek. Cunoda Juki érdekes kérdés, ha tovább bukdácsol, lehet, hogy félreteszik, ott van még „raktáron” Alexander Albon is.

F.P.: A legnagyobb dominók a belga-holland-olasz nagydíjhármas környékén eldőlnek majd véleményem szerint. Biztos vagyok benne, hogy George Russellt előlépteti a Mercedes Valtteri Bottas helyére, és a Red Bull-AlphaTauri is ugyanazzal a négyessel vág neki 2022-nek, mint az idei szezonnak. Bottasnak az Alfa Romeónál vagy a Williamsnél lehet helye (ha lesz helye), előbbinél a vélhetően visszavonuló Kimi Räikkönen helyén. Számítok arra, hogy a Williamshez visszatér egy, de akár két tapasztaltabb pilóta is a “nyugdíjból”, első körben Nico Hülkenberg.

K.D.: Nem számítok nagy mozgásokra, nem is lenne értelme egy olyan helyzetben, amikor radikális szabályváltozások jönnek. Talán a Red Bullnál lesz mozgolódás, Cunoda helyében én aggódnék kicsit – Perez mellett ő a másik csalódás, de őt aztán tényleg túl korán dobtál a mély vízbe. Nagy mozgások majd a következő idény után jöhetnek.

K.O.: Sok múlik azon, hogy a Mercedes végre meghúzza-e George Russell szerződtetését. Igencsak időszerű lenne már, és ezt a Mercedesnél is érzik valószínűleg: már három éve „gyakoroltatják” a britet a jó formán a sereghajtók között, a középmezőny végével harcoló Williamsben, a türelmi idő pedig véges. Már fennáll annak veszélye, hogy amennyiben a Mercedes nem, majd valaki más lecsap rá. Sokakban kérdéseket vet fel a Red Bull második ülésének sorsa is, de jelenleg Sergio Pérez az, aki az elmúlt időszakban hozzávetőlegesen hozza a kötelezőt, és más nincs nagyon, aki beülhetne, vagy akit egyáltalán a csapat biztonsággal beültetne egy amúgy teljesen Max Verstappenre szabott autóba. Ami a lekerülő figurákat illeti, Kimi Räikkönen visszavonulása már nagyon benne van a levegőben, de például Cunoda Juki maradására sem tenném fel egyelőre a fizetésem.

Milyen balhék, botrányok – akár a pályán, akár azon kívül – borzolhatják a kedélyeket a szezon második felében?

B.G.: Biztosan több formában is folytatódik majd az adok-kapok a Mercedes és a Red Bull között, ahogy a nemrég felvetődött kárrendezési téma is feszültségeket teremthet. Én kíváncsian várom, hogy az emberi jogi kérdésekben láthatóan nagyon aktív Hamilton és Vettel hogyan kezeli majd a szaúd-arábiai hétvégét, és úgy egyáltalán, lesz-e ahhoz kapcsolódóan bármilyen ügy, botrány.

F.P.: A Mercedes és a Red Bull között viszály vélhetően fennmarad a szezon folytatásában is, feltéve, ha marad a szoros bajnoki állás. Sajnos az utóbbi versenyhétvégéken sok esetben a stewardok és a hihetetlen döntéseik okoztak botrányt. Nem látom, hogy ez egyik versenyről a másikra megoldódott volna, biztosan sokat fogunk még háborogni Michael Masiékon és a következetlen ítéleteiken.

K.D.: Nem biztos, hogy Hamilton és Verstappen Silverstone-ban ütköztek utoljára…

K.O.: Ebben a tekintetben nem várok változást az év első feléhez képest, a folytatást is a világbajnoki címért küzdő Lewis Hamilton–Max Verstappen, illetve Mercedes–Red Bull párosok pályán és azon kívül történő afférjai határozhatják meg. Egy újabb ütközés is benne van a pakliban, de valószínűsíthető az is, hogy technikai direktívából is kiadnak még néhányat…

A kérdések egy részére akár hamarosan, másokra csak az év végén kapunk választ, mindenesetre továbbra is kövessetek minket a Vezessen, folyamatosan szállítjuk az F1 híreit, YouTube-szériánkban, a Csapatrádióban pedig minden egyes hétvége után átbeszéljük a történteket, a sportág és a motorsport aktuális témáit!