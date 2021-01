A Peugeot után a Toyota is bemutatta a hosszú távú világbajnokság (WEC) új technikai előírásaihoz igazodó versenyautóját. Noha a GR010 Hybrid fejlesztése során a legutóbbi TS050 Hybrid versenyautó technológiáját vették kiindulási alapul, a koncepció és a végeredmény radikálisan eltérő.

A benzinmotor és a hajtáslánc teljesítménye tehát megegyezik, pedig a villanymotor is izmos, 272 lóerős. Attól függően veszik tehát vissza a benzinmotor teljesítményét, hogy mennyi erőt akarnak előcsalogatni az elektromosból. Ennek menetstabilitási feltételei is vannak: míg ugyanis korábban elöl-hátul volt villanymotor, mostantól hátul csak a benzinmotor hajt, villanymotor pedig csak elöl van. Ez egy sor járulékos feladatot is felvetett: indítómotort kellett például szerelni a benzinmotorra, illetve a hátsó tengelyt hidraulikus súrlódófékkel kellett felszerelni, hiszen azt nem lassítja regeneratív motor/generátor.

A GR010 Hybrid március 19-én, a szezonnyitó Sebringi 1000 mérföldes futamon esik át a tűzkeresztségen.

