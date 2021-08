Két új klímavezérlő szolgáltatást kap a Range Rover Velar, a Land Rover prémium modellszériájának második legkisebb tagja.

Az egyik a jelenleg is elérhető utastéri levegő ionizálás és 2.5PM légszűrő rendszerek mellett CO2-érzékelőt is alkalmaz: amennyiben a szenzorok szerint túlságosan magas a levegő szén-dioxid-koncentrációja, a rendszer automatikusan friss levegőt enged be az utastérbe.

A másik a Purify ciklus, amely a beltéri levegő időzíthető cserélését takarja: a távolból vagy a fedélzeti érintőképernyőről programozható funkció az indulás tervezett időpontjára felfrissíti a belső tér levegőjét.

Utazni tehát mindenképpen jobb lesz a Velarban, az viszont, hogy milyen érzés lesz ránézni kívülről, mostantól nem a dizájnereken múlik. A Range Rover ugyanis kompakt szabadidőjárművéhez is elérhetővé teszi az SV Bespoke színválasztékát, ami rengeteg speciális árnyalatot jelent, valamint mostantól hozott színmintával is dolgoznak: megfelelő felár ellenében tetszőleges tónust kikevernek, és azzal fényezik le az ügyfél autóját – akár szép az a szín, akár nem.