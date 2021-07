Mintha a Humvee katonai terepjáró állt volna modellt ahhoz a kezelőfelülethez, amely a brit fejlesztésű Ineos Grenadier keményvonalas terepjáróban fog bemutatkozni hamarosan.

Az idén ősztől rendelhető Ineos Grenadier piacra lépésével egy négy évvel ezelőtt megszületett álom valósul meg: az azonos nevű vegyipari óriás leányvállalataként megalapított Ineos Automotive azért jött létre, hogy egyesítse a megállíthatatlan, hardcore terepjárók alkalmasságát a modern személyautók kényelmi és biztonsági szolgáltatásaival. Ezzel olyan nagy nevű ellenfelekkel méri össze magát, mint a Mercedes G-osztály, a Land Rover Defender, a Jeep Wrangler vagy a Toyota Land Cruiser.

A Grenadier az Ineos első és eddig egyetlen, hivatalosan még be sem mutatott terméke, amely arról a fogadóról kapta a nevét, ahol az egész ötlet megfogant Jim Ratcliffe tulajdonos fejében. Ennek a Grenadiernek a leendő utasterét mutatta most be a vállalat.

A vezető tervező bevallása szerint a modern repülőgépek, hajók és traktorok szolgáltak ihletadóul a belső kialakításhoz. A vezérelv a funkcionalitás volt: logikusan, ösztönösen kezelhető műszerfalat kívántak alkotni. A billenőkapcsolókat és kezelőtárcsákat meglehetősen távol helyezték el egymástól, hogy kemény terepen se nyúljon mellé az ember, minden funkciót egyértelműen jelöltek. Sőt, a később felszerelhető kiegészítő technika (csörlők, külső világítás, stb.) vezérlő kapcsolóit is beépítették és előre bekábelezték.

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne kapna érintőképernyőt a Grenadier: a 12,3 colos monitoron keresztül Apple CarPlay és Android Auto okostelefon integráció is megvalósítható, így a navigációs feladatokat az okostelefonra bízták, ahogy egy sor további szórakoztató funkciót is. Azért az autó maga is kapott okos szolgáltatásokat, például a nyomvonal-rögzítő, amivel a felhasználók egy komoly terepkaland után saját útvonalukat visszakövetve térhetnek vissza a civilizációba. Aki nem akar az érintőképernyővel bajlódni, az egy tekerőtárcsán keresztül is kezelheti a funkciókat.

Az utasteret funkcionális, strapabíró anyagok borítják. A gumipadlóba ledugózott vízleeresztő nyílásokat vágtak, a vízálló Recaro ülések egyszerűen szárazra törölhetők, azaz a belső tér locsolócsővel tisztítható. Ha valaki előre tudja, hogy nem fogja összemocskolni autóját, bőrkárpitot és nemes szőnyeganyagokat is rendelhet.

A hátsó ülések alatt vízhatlan tárolórekeszt alakítottak ki, a padlókonzolon zárható doboz várja az apró értéktárgyakat, a csomagtartó oldalfalában szintén biztonságos tárolóhelyeket találunk.

A cég jelenleg 130 prototípust tesztel a világ különböző pontjain, a tervezett 2,9 millió tesztkilométer féltávjánál jár a csapat. A cég szerint innen már felgyorsulnak az események: a leendő tulajdonosok idén októbertől foglalhatják le autójukat, a Grenadier első példányait pontosan egy év múlva kezdik átadni a vevőknek.