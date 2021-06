Hivatalosan holnap, július elsején tartja világpremierjét, de a gyár már most sok mindent elárult a Mini Vision Urbanaut tanulmányautóról.

A jármű egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy kortárs Mini, de ez nem véletlen: a gyár azt vizsgálta, hogyan lehet egy nem is olyan távoli jövőbe átültetni a márka fő értékeit – mindenekelőtt az intelligens helykihasználást.

A 446 cm hosszú autó elektromos hajtásláncának köszönhetően teljesen sík teret kínál, amit innovatív módon rendeztek be: a cél az volt, hogy az utasok ne csak közlekedési eszköznek, hanem élettérnek tekintsék a Minit, amiben álló helyzetben is örömmel töltenek időt. Ezt az is segíti, hogy az elsődleges kezelőszervek eltüntethetők: az autó képes vezető nélkül közlekedni.

A tervezők minimalizálták az alkotóelemek számát, kerülték a felesleges anyagok használatát, és amit csak lehetett, többfunkciósra terveztek – ilyen a műszerfal is, ami egyben heverőként is szolgál, a szélvédő felnyitható, hogy beengedjük a levegőt, a kör alakú OLED kijelző pedig egyben hangulatvilágításként is szolgál.

Az anyaghasználat során a fenntarthatóságra törekedtek. Sem króm, sem bőr nincs például az autóban, van viszont újrahasznosított szövet, gyapjú és poliészter, a padlót és a kormányt könnyen újrahasznosítható parafa borítja, és általában törekedtek arra, hogy egy-egy komponenst egyetlen anyagból készítsenek el, mivel ez nagyban megkönnyíti a későbbi újrahasznosítását.

A tervezők hangulatos térként képzelték el a Mini Urbanaut belsejét, amihez a hangok és illatok is hozzátartoznak. Különböző zenei és parfümtémákat dolgoztak ki, amelyek háromféle hangulathoz (Chill, Vibe és Wanderlust) társíthatók, ezek pedig fényekkel és zenével segítik elő a kikapcsolódást, a felpörgést vagy az utazás élményét.

Kattints ide, ha videón is megnéznéd a Mini Vision Urbanaut tanulmányautót.