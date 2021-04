Az egyes félvezető komponensek terén jelenleg világszerte beszállítói nehézségek tapasztalhatók az alkatrészellátásban. A kecskeméti Mercedes-gyár emiatt a tervek szerint a 17. naptári hétig (amely május 2-ig tart) bezárólag módosította termelési programját.

A kecskeméti gyárban a termelés április 21-től várhatóan május 2-ig szünetel. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében arról ír, hogy a gyárban több oltópontot is kialakítottak, így ezekben a napokban jelentős számú munkavállalónak ajánlják fel a koronavírus elleni védőoltás lehetőségét, amennyiben erre önként jelentkeznek.

A termelési szünetben átépítési és karbantartási tevékenységeket is ellátnak, illetve az új modell sorozatgyártásának előkészületeit is végzik. Ebben az időszakban is az érvényben lévő munkaidőkeretet alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a munkatársak ezekre a napokra is megkapják alapfizetésüket, valamint a megfelelő juttatásokat.

Az idén januárban már volt egy leállás a kecskeméti Mercedes-gyárban: január 20-tól tíz napig szünetelt a termelés szintén a beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt.