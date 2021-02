Az optimálistól eltérő hőmérsékleten romlik a nagy teljesítményű akkumulátorok töltésmegtartó képessége: ezért is kapnak nemcsak fűtést, de hűtést is a plug-in hibrid és tisztán elektromos autók akkucsomagjai. Ez a temperálás pedig energiát emészt fel. Nem ez az egyetlen oka azonban annak, hogy amikor télen utazunk villanyautóval, érezhetően csökken a hatótávolság: a fűtés, a páramentesítés energiát igényel, és ezt minden esetben az autó fedélzetén tárolt energiahordozóból – belső égésű motornál benzin vagy gázolaj, villanyautónál elektromos áram – oldja meg az erre szolgáló technológia.

Az eredmény egy gyönyörű görbe, ami megmutatja, hogy a tényleges hatótávolság hogyan aránylik a típusok szabványos hatótávolsági adataihoz.

A jó hír, hogy nagyjából +10 °C és +32 °C között nemcsak hozzák, de túl is teljesítik a szabványos értékeket a hálózatról tölthető (PHEV vagy BEV) autók. A görbe 21,5 °C-nál tetőzik. A rossz, hogy nemcsak nagy hidegben, de extrém melegben is zuhan a hatótávolság, ha nem is ugyanolyan mértékben.

Ha tehát télen is szeretnénk városban tisztán elektromos üzemben autózni plug-in hibrid autónkkal, és naponta nem teszünk meg többet 50 kilométernél (Európában ehhez az értékhez mérik magukat az autógyártók, igazodva az ingázási szokásokhoz), és mondjuk mínusz 10 °C fokos hidegekre számítunk, ez azt jelenti, hogy legalább 85 kilométeres normál hatótávolságú modellt kell választanunk.

Tudomásunk szerint erre pillanatnyilag csak a Toyota RAV4 PHEV képes (no meg persze a tisztán elektromos modellek, de ott amúgy sem városban okoz gondot a hatótávcsökkenés), de az akkumulátor-technológia igen gyorsan és nagy ütemben fejlődik, így a következő téli szezonra aligha marad egyedül ezzel a képességével a japán crossover.

Megoldást is kínál egyébként a probléma ellen a geotab.com: használjuk a kormány- és ülésfűtést, amelyek nem a levegőt melegítik, hanem jobb hatásfokkal növelik a hőérzetet; használjuk az előfűtés funkciót, amely a hálózati áramról fűti fel a belső teret, nem pedig az akkumulátorról; illetve extrém hidegben (és melegben) a tényleges töltés időtartamán túl is tartsuk a töltőre csatlakoztatva az autót. Ilyenkor ugyanis a fedélzeti rendszer képes működtetni az akkumulátor hőmérsékletét szabályozó rendszereket, így az optimális állapotban várja a használatot.