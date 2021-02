Egy biztonsági kamera örökítette meg az elmúlt idők egyik legszerencsésebb emberét. A szentpétervári nyugodt, téli utcaképet egyik pillanatról a másikra egy autó felrobbanása törte meg, melynek ereje még a néma videón is érezhető: a környező járművek is beleremegtek a detonációra, mindről leesett az addig ráhulló hó, és a kamera előtt is jó húsz másodpercig havazott emiatt.

A szürke autó ugyan nem semmisült meg teljesen, de szélvédők ripityára törtek, a karosszéria meghajlott és több alkatrészt is méterekkel arrébb látni a robbanás után. A legmegdöbbentőbb mégis az, hogy némi várakozás után látszólag komolyabb sérülés nélkül szállt ki valaki a volán mögül.

Azok sem voltak kevésbé szerencsések, akik pár hónappal ezelőtt egy még nagyobb robbanást átéltek. Akkor csodával határos módon senki sem sérült meg, pedig egy komplett városrészt lángokban állt.