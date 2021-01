A Peugeot ezen fordított most: 1250 kisiskolást (7-12 éveseket) faggattak ki Angliában szüleik fenntarthatóságot érintő döntéseiről.

A szelektív hulladékgyűjtés, az energiatakarékosság, az újrahasznosítás vagy a fenntartható közlekedés támogatása jó kezdet, még ha a százalékos arány lehetne jobb is. Különösen ígéretes a reakció annak fényében, hogy a gyerekek 72,2 százalékát megkérdezik a szüleik, mielőtt olyan jelentős beruházásokba fognának, mint az autóvásárlás. Annak fényében, hogy Nagy-Britanniában a tavalyi, meglehetősen gyenge évben is 750 ezer autót vásároltak magánemberek (27%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban), ez arra enged következtetni, hogy több mint 500 ezer autót vásároltak meg úgy, hogy abba a gyereknek is volt beleszólása, és ezen belül kis híján 300 ezren terelték a környezetvédelem irányába a vásárlást.

Legyinthetünk erre bátran, de az eladási statisztikák szerint egészen jól érvelhetnek a gyerekek: a brit piacon tavaly 108 ezer akkumulátoros elektromos és 67 ezer plug-in hibrid autót adtak el (valamint további 110 ezer öntöltő hibridet és 119 ezer mild hibridet), tehát minden második lurkó megkapta, amit akart.

Az igazi robbanásszerű növekedésre pedig akkor számíthatunk, amikor ezek a gyerekek felnőnek, és saját fizetésükből vehetnek majd autót: a megkérdezettek több mint a kétharmada (67,8%) biztos abban, hogy amikor évek múlva megveszik első autójukat, az akkumulátoros elektromos vagy plug-in hibrid lesz.