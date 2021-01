Vannak autósok, akik kínos rendszerességgel és alapossággal takarítják autójukat, mások csak akkor vonszolják el magukat a mosóba, ha a kosztól már nem látszik a kocsi eredeti színe. Mindkét esetben van azonban a folyamatban egy közös momentum: az ember.

A Toyota ezt a tényezőt szeretné kiiktatni – nem azért, mintha nem élveznénk a csutakolást, hanem mert ha valóban eljön az önjáró autók kora, amikor a járművek függetlenítik magukat tőlünk, akkor észszerűtlen volna a használatnak pont ezt a fázisát emberi felügyelet alatt hagyni. Annál is inkább, mert az önjáró gépkocsik számtalan szenzorának a működését is akadályozhatja a lerakódott sár, por és egyéb piszok, tehát nem csak esztétikai, de technológiai elvárás is, hogy tiszták legyenek.

Szenzorok tömege egy önjáró autón. Ha nem látnak át a koszon, baj lesz.

Kidolgoztak tehát egy rendszert, amivel optikai észlelés nélkül is valószínűsíthető, hogy az autó mosásra szorul.Az USA-ban szabadalmaztatott folyamatban fejlett érzékelők segítségével figyelik a környezeti viszonyokat. A jármű folyamatosan GPS-adatokat küld egy felhő alapú központba, amely azután meghatározza, hogy az útvonal átvezetett-e földúton, illetve olyan területeken, ahol az adott időben csapadékos időt jeleztek (a Toyota járművei egyébként erre már önmaguktól is képesek).