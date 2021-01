Olvass tovább

Az autó tömegét 1427 kilogrammra csökkentették, különleges aerodinamikai csomagja pedig több mint két tonna (pontosan 2010 kg) leszorítóerőt termel 320 km/óránál.

Ha valami ennyivel többet tud, mint egy alap Lamborghini, az többe is fog kerülni annál – nem is kevéssel. A Zyrus LP1200 Strada induló ára 595 ezer euró, azaz nagyságrendileg 215 millió forint, ami már tartalmazza az egész napos oktatás díját is: a fejlesztő mérnökök ugyanis versenypályán avatják be az ügyfeleket a brutális autó vezetésének rejtelmeibe.

Az alábbi videón megnézheted, hogy mozog a Nürburgringen a skandináv vadállat. Kattints!

Itt pedig egy helyben forgási, illetve gumipusztítási képességét demonstrálja az autó, és néhány pillanat erejére a versenykormányt is megcsodálhatod.