Európában a 4,2 méteres Juke a Nissan legkisebb szabadidőjárműve, de a márka szerint ennél kisebb crossoverre is lehetne kereslet. Most bemutattak egy négy méternél is rövidebb szabadidőjárművet, amely azonban egyelőre csak a gyártás helyszínén, Indiában lesz kapható.

Noha a Nissan Magnite-ból hiányzik a Juke vagánysága, ódivatúnak mégsem mondanánk: lámpatestei LED-esek, belül kellemes vállteret ígér a cég, hátul a térd fér el kényelmesen. Az autóba 8 colos érintőképernyő került, Apple CarPlay és Android Auto funkcióval, a műszeregység 7 colos digitális kijelző.

A motor a jól ismert egyliteres turbómotor, teljesítményét nem közli a gyár, de Európában akár 117 lóerőt is tud. A szabad hasmagasság 205 mm, a kalandozást fenékvédő lemezek és integrált tetősín segíti.