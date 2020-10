2022-től minden új autóba kötelező beépíteni valamilyen intelligens sebességszabályozó asszisztenst (ISA) az Európai Bizottság döntése értelmében – adta hírül a G7.hu. Habár már évek óta dolgoznak a szabályozáson (mint arról a Vezess is cikkezett korábban), továbbra sem tudni, hogy ez milyen hatással lesz a hétköznapokra.

Az ISA szempontjából az újdonságot a kötelezővé tétel jelenti majd, hiszen az autógyártók az elmúlt években rendre az olcsóbb és könnyen kikapcsolható változatot használták, a közlekedésbiztonsági szervezetek azonban a radikális megoldást tartják szükségesnek.

Az autó a műszerfalon és/vagy hangjelzéssel üzenve is jelezheti a sofőrnek, hogy túllépte a sebességet, a drasztikusabb verziók akár a gázpedált is manipulálhatják, a motorerőt is elvehetik, de olyan változat is van, aminél vibrálni kezd a pedál a sofőr talpa alatt.

Az övbecsatolás hiányát jelző idegesítő, de hatásos pittyegés mindennapi tapasztalatából már lehet következtetni arra, hogy milyen a rendszer – írja a gazdasági portál, amely megjegyzi: eddig olyan verzió is létezett, ami nem csak kikapcsolható volt, de erőteljes padlógázra a motorerőt vissza is lehet nyerni. Mégpedig azért, mert a motorerő elvétele akár veszélybe is sodorhatja az autó utasait, például akkor, ha előzés közben lépik át a sebességhatárt.