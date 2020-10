A franciát Esteban Guerrieri és Néstor Girolami kettőse követte – a Münnich Motorsport argentin párosa még úgy is hozta a 4-5. helyet, hogy a hajrában többször is egymás torkának estek. Csapattársuk, Tassi Attila pedig 11. pozíciójával szerzett pontokat, miután mind Zolderben , mind pedig a Nordschleifén dobogóra állhatott.

Így hiába produkált remek rajtot az első sorból Nick Catsburg, végül csak 17. lett, ahogyan Michelisz is visszaesett a 6.-ról a 10. helyre. A legjobb hyundai-os Gabriele Tarquini lett, aki viszont másodikként ért célba a pole-ból simán győzedelmeskedő Nathanaël Berthon mögött. A dobogó legalsó fokára az Alfa Romeó-s Jean-Karl Vernay állhatott fel.

A második, fordított rajtrácsos futamon ugyancsak a Comtoyou Racing ünnepelhetett: miután az utolsó két körre a vezetést is átvette, 2016 óta először nyert nemzetközi túraautó-futamot Tom Coronel. Az audis Showman mögött csapat- és márkatársa, az újonc Gilles Magnus, valamint Guerrieri futott be.

Tassi számára viszont mindössze két kanyarig tartott a verseny, miután a rajt után belekeveredett egy tömegjelenetbe, aminek a 2009-es WTCC- és 2018-as WTCR-bajnok Tarquini is áldozatául esett – a magyar hondás ezt követően már rajthoz sem tudott állni a zárófutamon. Kis híján belekeveredett Michelisz is, így viszont a 9. rajtkockából indulva hetediknek hozta be az i30-ast.

Mindeközben a rajtnál történt koccanások mellett az utolsó körben is pályára hajtott a biztonsági autó, miután az elmúlt évek egyik legrémisztőbb bukását láthattuk Néstor Girolamitól, miután összeakadt Vernay-jel – az argentin nemcsak Hondáját, hanem a szalagkorlátot is alaposan összeroncsolta, de szerencsére saját lábán szállt ki az autóból. A roncs azonban egyet jelentett számára a hétvége végével.

A hétvége harmadik és egyben utolsó felvonása pedig a Hyundai idei első győzelmét hozta – ám nem Michelisz Norbert részéről. Habár a magyar kiváló rajtot fogott a második pozícióból, Vernay az első helyről lökte ki őt, ugyanott, ahol Tassi is kiesett. A szalagkorlátnak csapódást el tudta kerülni a regnáló bajnok, de innentől fogva küzdelmesnek bizonyult számára a folytatás.

Kettejük összeakadásával Nick Catsburg került az élre, a holland a leintésig megőrizte első helyét, mögötte viszont utólag változott a sorrend. Vernay-t két esetben – köztük Michelisz kiforgatása miatt – is büntették, így két audissal, Berthonnal és Magnusszel egészült ki a dobogó. Michelisz pedig számos remek előzést bemutatva a 10. helyig jutott.

A Zengő Motorsportnál eközben a spanyol Mikel Azcona lopta el a showt, aki úgy lett egyszer nyolcadik és kétszer ötödik, hogy mindhárom futamon a 17. helyről indult, miután az időmérő edzés első szakaszában kiesett féltengelytörés miatt. A második futamon a 13. helyezett Boldizs Bence, valamint a harmadikon 16.-ként célba érő Kismarty-Lechner Gábor is szerzett pontot.

Az elmúlt hétvégéken rendre erősnek bizonyuló Lynk & Co a súlykompenzációk és a teljesítménykiegyenlítő-rendszer átrendeződésével jócskán visszaesett, de Yann Ehrlacher-nak egy 9., egy 7. és egy 11. hely is elegendő volt ahhoz, hogy megtartsa vezető helyét a bajnokság élén. A 113 pontos franciát 21 egységgel lemaradva követi Coronel, 31-gyel Magnus, míg Tassi és Michelisz pedig a 13-14. helyről, 43, illetve 39 ponttal várják a folytatást.

A túraautó-világkupa szezonja szünet nélkül folytatódik a Hungaroringen – a hét korábbi felében eldőlt, hogy a koronavírus-járvány miatt a kamion Európa-bajnokság fordulójával egybekötött Super Racing Fesztivált sem látogathatják nézők.

A WTCR-ével egyetemben a TCR Európa-kupa idénye is folytatódott, mégpedig a Forma-1-es Spanyol Nagydíjnak is otthont adó Barcelonában. A mezőny egyetlen magyar érdekeltsége, Nagy Dániel hangyaszorgalommal gyűjtötte a pontokat: a BRC magyar versenyzője az időmérőn elért harmadik helyéből egy 6. és egy 5. helyet hozott ki – így jelenleg az összetettben is ötödik.

Mike Halder és Andreas Bäckman győzelmét hozták a spanyolországi futamok, míg a helyszínre éllovasként érkezett Daniel Lloyd nullázott. Így Halder tört a pontverseny élére, a németet 13 pontos lemaradásban követi Mehdi Bennani, a harmadik helyen álló Nicolas Baert hátránya pedig 21 pont. Nagy lemaradása 37 egységnyi két hétvégével a szezon vége előtt. Folytatás két hét múlva Spa-Francorchamps-ban.