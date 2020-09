A futamot a magyar pilóta csapattársa, az argentin Néstor Girolami nyerte, mögötte a 2017-es világbajnok Thed Björk (Lynk & Co) futott be. A Honda öröme a kettős dobogó ellenére sem lehetett felhőtlen, mivel a tavalyi ezüstérmes Esteban Guerrieri és Tiago Monteiro autójában is elfüstölt a motor – a német csapat a második verseny előtt csodával határos módon, két és fél óra cserélte ki a két motort, emiatt viszont az argentint és a portugált a rajtrács végére száműzték.

Már a szombati időmérő edzésen is a legjobb magyarnak és hondásnak bizonyult Tassi Attila, míg Michelisz Norbert leggyorsabb hyundai-osként is csak 12. lett a WTCR belgiumi nyitányán. A Münnich Motorsport magyar versenyzője a fordított rajtrácsnak köszönhetően a negyedik helyről rajtolt, majd jó rajtjának köszönhetően harmadikként ért célba, amivel első dobogóját szerezte a világkupában.

Michelisz Norbert Hyundai-jával egyet előzve 11. lett, míg a Zengő Motorsport versenyzői közül Mikel Azcona zárt a legelőrébb, a 16. helyen, míg a csapat újoncai, Boldizs Bence és Kismarty-Lechner Gábor pedig a 17. és a 19. pozícióban értek célba.

Tassi a második versenyen is a legjobb tízből várhatta a rajtot, de már az első körben ütközött Björkkel és egy gumibálával, aminek következtében visszaesett a mezőny végére, míg a svéd kiesett, a pályán maradt Lynk & Co miatt biztonsági autó is pályára hajtott.

A folytatásban kemény felzárkózással próbálkozott a hondás, de besokallt, így az utolsó körökben kiütötte a Vuković Motorsport újoncát, a 18 éves Jack Youngot, aminek következtében a Renault a sóderágyban végezte. Így hiába szerzett egy pontot Tassi, megbüntették, így csak 19.-ként rangsorolták.

Ezalatt az élmezőnyben is zajlottak az események, a pole-pozíciós Nathanaël Berthon már az indulás pillanatában lenullázta a győzelmi esélyeit, ki is intették egy bokszutca-áthajtásos büntetésre, amiért kiugrott a rajtnál. Az audis kiválásával Yann Ehrlacher vette át a vezetést, amit már meg is őrzött a végéig, nagybátyja, a négyszeres világbajnok Yvan Muller és újonc csapattársa, Santiago Urrutia előtt célba érve nyert, így a Lynk & Co hármas sikert aratott.

A címvédő Michelisz Norbertet ezúttal nyolcadikként intették le márkatársai, Nick Catsburg és Luca Engstler előtt, ami meg a Zengő Motorsport trióját illeti, Azcona 11., Boldizs 17., Kismarty-Lechner pedig 18. lett – azzal, hogy a szabadkártyások kikerültek a képből, a TCR-autóval ismerkedő Boldizs megszerezte első világkupa-pontját.

Egyértelműen hátrányban van a Hyundai, amit a márka motorsportfőnöke, Andrea Adamo még a futamok előtt szóvá tett. A TouringCarTimes-nak elismerte, szombat este távozott Zolderből, hogy biciklizéssel vezesse le a stresszt, és jelezte, a Hyundai addig kiszállás fog fenyegetőzni, amíg a szervezők nem változtatnak a teljesítményballaszton vagy az egységes vezérlésen.

Az első forduló után Ehrlacher vezeti a tabellát 43 ponttal, őt a 36 pontos Girolami és a 31 pontos Muller követi. A magyarok közül Tassi a 9., Michelisz a 11., Boldizs a 17. helyen áll a bajnokságban. Legközelebb két hét múlva, a Nürburgring Nordschleifén gördül pályára a mezőny.

Amíg a WTCR szezonja elkezdődött, a TCR Európa-kupáé folytatódott, melyben Nagy Dániel révén csakugyan van magyar érdekeltség. A BRC pilótája hatodikként kvalifikált a Hyundai-jal, ahonnan a szombati első futamon negyedik lett, a fordított rajtrácsos másodikon – szintén két pozíciót javítva – felállhatott a dobogó legalsó fokára.

A 22 éves Nagy ezzel első dobogóját szerezte a szezonban, a harmatosabban sikerült, egy 11. és egy 10. helyet hozó Paul Ricard-i hétvégéjét kompenzálva már az ötödik az összetettben. Csapattársa, Mat’o Homola ugyancsak szerzett egy 3., illetve egy 8. helyet, amivel a szlovák a hetedik helyről várja a folytatást.

„Nagyon örülök annak, hogy újra harcban lehet a bajnoki címért. Ez a hétvége minden Hyundai-nak nagyon kemény volt, a Hondák és az Audik ugyanis gyorsabbak voltak nálunk. Szép, de annál váratlanabb, hogy a dobogón végeztünk. Jól sikerült a rajtom, majd szerencsém volt azzal, hogy két autó előttem ütközött” – mondta Nagy Dániel.

„Utána próbáltam csak magamra figyelni, de Mike Halder extra nyomást helyezett rám, az egyenesekben és féktávokon is jobb volt nálam. Őszintén szólva sok kockázatot vállaltam, óriási köszönet a BRC Racing Teamnek. Úgy néz ki, közelítunk a jó irány felé. Nagy a csapat a két hyundai-os csapat között, és nagyon örülök, hogy ezen a hétvégén gyorsabbak voltunk a Target Competitionnél.”

Az Európa-kupában az első futamot a hazai pályán versenyző Nicolas Baert nyerte, vasárnap pedig Michelle Halder személyében először avatott női győztest a sorozat. A bajnokság élén Danie Lloyd áll – aki egy negyedik és egy második pozícióval zárta a hétvégét –, a következő fordulót a WTCR-hez hasonlóan két hét múlva rendezik, melynek a monzai pálya ad otthont.