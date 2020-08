A Scuderia Cameron Glickenhaus is arra készül, hogy a jövőben a WEC csúcskategóriáját nem a prototípusok adják majd, hanem a hiperautók. Így a Le Mans-i 24 órás versenyen és más hosszútávú futamokon is olyan autók versenyváltozatai állnak majd rajthoz, amikből a gyártóknak utcai autót is kell készíteniük.

A Scuderia Cameron rögtön két versenygépet is átalakítana utcai használathoz, természetesen nagyon alacsony példányszámban. A 007-es hiperautó mellett a 2017-ben bejelentett 004 utcai változata már egyre közelebb van a megvalósításhoz.

Terveik szerint az autót a szeptemberi Nürburgringi 24 órás versenyen mutatják be, az ügyfelek autóit pedig októbertől gyártják majd a vállalat telephelyán, a Connecticut állambeli Danbury-ben. A McLaren F1-hez és a T.50-eshez hasonlóan a 004S is háromszemélyes lesz. A vezető középen ül majd, az utasok pedig a széleken foglalnak helyet. A 004S nagyrészt szénszál erősítésű műanyagból készül, ezért a súlya mindössze 1180 kg.

A 142 millió forintért kínált autóban 5,0 literes, kompresszoros V8-as motor dolgozik majd, amihez egy Graziano 6 sebességes kéziváltó csatlakozik. A teljesítménye 673 lóerő lesz, más adatot egyelőre nem árultak el. 600 kg leszorítóerőt termel a 004S és 300 km/órás végsebességre képes.