A személyi sérüléssel járó közúti balesetek több mint harmada a gyorshajtás miatt történt Békés megyében a 2020-as év első öt hónapjának adatai alapján. Ezért a rendőrség rendszeres közúti ellenőrzéseket tart, aminek meg is lett az eredménye.

A 44-es főút Békéscsaba és Gyula közötti szakaszán mértek legutóbb, ahol nyolc óra alatt húsz gyorshajtóról készítettek felvételeket. A szakaszon egyébként a személygépkocsik számára 110 km/óra a megengedett sebesség.

Ehhez képest volt 167-tel és 173 km/órával haladó autó is. Utóbbi egy Mercedes-AMG GT 4 door volt, amiben valóban nehéz visszafognia magát a vezetőnek.

Ahogy korábban, úgy most is arra kéri a rendőrség az autósokat, hogy tartsák be a sebességhatárokat még a kevésbé sűrű forgalomban is.