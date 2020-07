1999-ben jelent meg a Mátrix, ami igazi kultuszfilm lett. Sőt, trilógia, hiszen további két rész is követte az elsőt. Olyan disztopikus jövőben játszódik, ami szerint az érzékelt világ csak egy szimulált valóság. Ezt pedig mesterséges intelligenciával rendelkező gépek alkottak meg, az emberi agyat pedig kibernetikus csatlakozókkal kapcsolják rá és saját energiájuk forrásaként szolgálnak. Keanu Reeves – aki a munka után hackerként tevékenykedő Neót alakítja – komoly hatással volt azokra, akiket picikét is érdekelt az informatika. A Mátrix képi világa is hozott valami egészen újat a látványos green rain-en túl is.

Ez a hangulat áll legközelebb a Wraith Kryptos-hoz, ami a Black Badge sorozat után egyértelműen jelzi, hogy a Rolls-Royce már nem csak azok autója, akiknek a vidéki kastélyban akkor is felszolgálják az ötórai teát, ha jön a világvége. A Kryptos különlegessége, hogy nem csupán díszítőelemek a kódszerű mintázatok, hanem titkosított üzenetek sorozata. A megfejtést pedig a dizájner, Katrin Lehmann és a Rolls-Royce vezérigazgatója, Torsten Müller-Ötvos tudja. Legalábbis egyelőre.

50 példányt készítenek a Wraith Kryptos-ból, aminek Delphic Grey nevű sötétszürke fényezése antracit alapú, aminek kék és zöld metálszemcséit csak közvetlen napfényben lehet látni. Ezt a színt kézzel festett vonal választja el a tető Kryptos Green-re keresztelt zöldjétől. A kódkeresést a Spirit of Ecstasy emblémánál javasolt kezdeni. Aztán valaki árulja el, mi volt a megfejtés!