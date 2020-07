Szabadidő-autó (Levante), dízel négyajtósok és lassan konnektorról tölthető modell is lesz már a Maseratitól, de nem maradnak el az igazi, olasz sportautók sem. Ilyen lesz a középmotoros MC20, melybe a Nettuno nevű blokk kerül. Az Euro 6d előírásoknak megfelelő, szárazkarteres V6-os 1 méter széles, 60 centiméter hosszú és 65 centi magas. Furata 88 mm, lökete pedig 82 milliméteres. A súlya 220 kg.

Versenytechnika kerül a 90 fokos hengerszögű biturbó V6-osba, a Forma-1-es motorok nyomán ez is előkamrás. Tehát gyújtógyertya az előkamrában is található, mely spéci furatokkal kötődik a dugattyú égésteréhez, amelybe a fő gyújtógyertya oldalról nyúlik be. Utóbbit akkor használják az égés indítására, amikor az előkamra használata nem lenne optimális.

7500-as fordulatnál adja le 630 lóerős teljesítményét, nyomatéka pedig 3000-től egészen 5500-ig 730 Nm. A 3 literes motor maximális fordulatszáma 8000.