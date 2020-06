A 2021-es modellévtől új, harmadik generációs moduláris infotainment-rendszert kap a Škoda Superb, a Karoq és a Kodiaq. A rendszer a 8, illetve 9,2 colos érintőképernyőkhöz (tehát az alapáras 6,5 coloshoz nem) társítható, és olyan funkciókat vonultat fel, mint a hangvezérelt digitális asszisztens, az internetes rádió, vagy a vezeték nélküli SmartLink technológia.

Mindez 2020-ban egyáltalán nem meghökkentő, az viszont annál jópofább, hogy a Škoda felárért a belső visszapillantó tükör tövéhez is elhelyez egy USB-C töltőaljzatot, ami ideális lehet fedélzeti kamera vagy okostelefon töltésére – utóbbit egyébként vezeték nélküli aljzatról is tölthetjük. Ennek (mármint a Qi-panelnek) a közvetlen közelében két darab USB-C töltőportot találunk; a szokásos USB-A ma már idejét múlt technológiának számít, ezért el is dobta a Škoda.