Az Audi S8-asban még Lamborghinivel szoros rokonságban álló V10-es motor is volt korábban, most azonban új idők járnak és a legsportosabb luxuslimuzinjuknál is 48 voltos lágy-hibrid rendszer segít takarékoskodni, a szabvány szerint 0,8 literrel csökkenti az átlagfogyasztást.

A 4,0 literes, nyolchengeres turbómotor 571 lóerős és 800 Nm nyomatéka van. Ezzel a 2,3 tonnás S8 TFSI 3,8 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a végsebessége pedig 250 km/óránál korlátozott. Az ABT tuningcég tudott még ezen is faragni.

Az ABT kezelésén átesett S8-as Audi tőlük szokatlanul visszafogott. Nincsenek rajta kamu légbeömlők, csak egy kis karbon hátsó szárnyat tettek a csomagtérfedélre és 21 colos méretű, ötküllős felniket raktak alá.

A V8-as turbómotort pedig 700 lóerősre tuningolták, a nyomaték 880 Nm-re nőtt. Ezzel már valamivel gyorsabb lett az autó, 3,4 másodperc alatt gyorsul 100-ra az S8-as és a végsebességet is kitolták 270 km/óráig.