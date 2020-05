Nem egészen egy év múlva, 2021 elején tervezi bevezetni az európai piacokon a RAV4 fölé pozicionált (+325 mm karosszériahossz!) Highlander szabadidőjárművet a Toyota. Ezzel új opció nyílik meg azok előtt, akik hétszemélyes Toyota crossoverre vágynak, bár aki a Land Cruisernél kompaktabb autóra számít, csalódni fog: a Highlander európai verziója 495 centis lesz, azaz 11 centivel hosszabb, mint az LC, viszont azzal ellentétben önhordó karosszériás.

A második üléssor 18 centit tologatható hosszában, így hátulra könnyebb a beszállás; a Toyota szerint hét felnőtt is elfér az autóban. A csomagtartó 658 literes, és 1909 literre bővíthető – kérdés, hogy az alapértéket lehajtott harmadik sorral mérte-e a Toyota.

A Highlander az ezredfordulón született, a mostani a negyedik generációs modell, amelyet hibrid hajtáslánca tett Európa-kompatibilissé. Ez ugyanaz a 2,5 literes, soros négyhengeres motorra épülő, elsőkerék-hajtású vagy elektromos összkerékhajtású hajtáslánc, amellyel a RAV4-ben is találkozhatunk. Az előzetes (még nem homologizált) rendszerteljesítmény 244 LE, a WLTP szabvány szerint mért átlagos üzemanyag-fogyasztás 6,6 l/100 km. A hajtáslánc három közúti (öko, normál, sport) üzemmódon túl egy könnyű terepre optimalizált beállítást is kínál; mind a négyben átkapcsolhatunk tisztán elektromos (EV) haladásra. Egyéb hajtásláncopciókról egyelőre nincs szó (de a modell az orosz piacon már most is kapható benzinmotorral).