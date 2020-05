A luxusautók ügyfelei nem szeretik a méretcsökkentést. A négyhengeres motor nem hathengeres, a V6-os nyilvánvalóan nem ér fel a V8-assal, és hogyan is érhetnénk be nyolc hengerrel, ha korábban tizenkettővel gazdálkodtunk.

Az új generációs Lexus LS is megjárta egyébként: ezt a bizonyos V8-ast egy V6-osra cserélte a gyártó. Ez teljesítményében és nyomatékában is elmarad a korábbi nyolchengeres motortól, ám a 3 x 3 + 1 fokozatú erőátviteli egységnek köszönhetően mégis fürgébb és takarékosabb annál. Épp csak nem V8-as.

Ha minden igaz, hamarosan nem lesz oka panaszra az LS rajongótáborának: japán sajtóértesülések szerint visszatér az LS 600h, azaz megint lesz V8-as hibrid a Lexus palettáján.

Kérdéses ugyanakkor, hogy a régi, jól bevált motor tér-e vissza (esetleg az áttételmódosító rendszerrel kombinálva), vagy új nyolchengeres hibridet fejleszt-e a Toyota. Utóbbi mellett szólna, hogy a tervezett LC F-hez amúgy is készül az új, turbós V8-as; ha ennek áthangolt verzióját hibrid hajtásláncban is fel tudná használni a vállalat, azzal akár legnagyobb típusait (Lexus LX, Toyota Land Cruiser) is villamosíthatná.